Знайшов дороговказну зірку. Телескоп Вебба перевірив роботу ще одного важливого приладу

Інженерам вдалося випробувати систему точного наведення телескопа, що є одним із найважливіших приладів обсерваторії.

Ключовий пристрій — система точного наведення телескопа — працює в штатному режимі. Це одна з найважливіших систем космічного телескопа Вебба. Завдяки їй обсерваторія може зафіксувати своє положення, спрямовуючи головне дзеркало в тому напрямку, куди вкажуть із Землі, повідомляє Space.

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Щоб перевірити працездатність приладу точного наведення телескопа, інженери відправили Вебба "подивитися" на опорну зірку й прилад успішно зафіксував положення обсерваторії. У такому разі вибирається будь-яка зірка, аби її правильно "побачив" телескоп. Так, інженери перевіряють, як прилад точного наведення виконує отримані команди.

У Канадському космічному агентстві, яке є співрозробником систем телескопа Вебба, кажуть, що прилад точного наведення також використовують і для вирівнювання 18 сегментів головного дзеркала.

Цей місяць для космічного телескопа Вебба є знаковим. Спочатку в NASA повідомили, що Вебб уперше побачив перші фотони зоряного світла за допомогою приладу NIRCam. А потім телескоп зробив зображення однієї зірки у вигляді 18 світлих точок. Просто світло зірки відбилося від усіх сегментів головного дзеркала.

[ + – ] Під час попереднього налаштування, камера NIRCam зробила селфі головного дзеркала телескопа Вебба Фото: ISS

За словами представників Канадської космічної агенції, найближчими тижнями саме за допомогою приладу точного наведення, телескоп зможе скласти воєдино ці різні зображення зірки в одне ціле. Також відбудеться налаштування інших оптичних елементів космічної обсерваторії, зокрема камери ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam.

Прилад точного наведення Вебба вимірює точне положення опорної зірки та спрямовує команди до системи регулювання рухом телескопа. Так, пристрій точного наведення не дає телескопу відхилитися від правильної мети, кажуть в NASA.

"Тепер процес вирівнювання дзеркал телескопа відбуватиметься під управлінням приладу точного наведення, а зображення NIRCam даватимуть діагностичну інформацію для налаштування дзеркал", — кажуть у космічному агентстві.

До того, як Вебб розпочне свою повноцінну роботу, мине ще кілька місяців. Тому перших наукових даних не варто чекати раніше за літо.

Однією з причин є недостатньо охолоджені прилади, які продовжують охолоджуватися до потрібної дуже низької температури, після місячної подорожі в космосі. Для того, щоб прилади Вебба нормально функціонували, вони повинні охолонути до -233 градусів за Цельсієм.