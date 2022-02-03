Космічний телескоп Вебба увімкнув усі прилади і повинен охолонути: навіщо це потрібно

Команда місії Вебба запустила в робочий режим основні прилади телескопа, і тепер залишилося лише вирівняти 18 сегментів головного дзеркала, щоб вони працювали як єдине полотно. Скоро телескоп перевірить усі свої прилади. Але для цього йому треба охолонути.

Космічний телескоп Вебба увімкнув усі головні прилади, зокрема і свою основну камеру — камеру ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared Camera) або NIRCam. Крім цього, у телескопа відключили нагрівачі, щоб розпочався процес охолодження приладів, а також почалося вирівнювання всіх 18 сегментів головного дзеркала Вебба, яке триватиме кілька місяців, повідомляє SciTechDaily.

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Звичайно, у космічного телескопа Вебба основна наукова діяльність ще попереду, але він уже почав до неї активну підготовку. Одні з найголовніших приладів у обсерваторії — це її інфрачервоні "очі", за допомогою яких Вебб проводитиме свої спостереження, а це:

камера ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared Camera) або NIRCam та

прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (Mid-Infrared Instrument) або MIRI

Ці інструменти допоможуть Веббу заглянути в космос так далеко, чого не робив жоден телескоп землян. Вебб зможе побачити світло ранніх зірок, перших галактик і багато іншого.

[ + – ] Матриця датчиків камери NIRCam. Щоб датчики могли виявляти інфрачервоне світло без надто великого шуму в даних, телескоп Вебба та його прилади повинні бути якомога холоднішими Фото: ISS

Всі головні прилади телескопа Вебба увімкнені, але тепер їх потрібно перевірити на працездатність, що займе деякий час.

Важливим кроком налаштування правильної роботи телескопа є відключення нагрівачів приладів. Вони захищали всю оптику телескопа під час подорожі через холодний космос. Тепер, після відключення нагрівачів, прилади повинні охолонути, щоб досягти температури, яка дозволить "інфрачервоним очам" телескопа побачити найслабше світло.

Фахівці місії сподіваються, що головна камера NIRCam охолоне до температури -150 градусів Цельсія вже наприкінці цього тижня. Далі потрібно буде налаштувати усі 18 сегментів головного дзеркала, щоб вони працювали як єдине полотно.

Щоб почати процес налаштування головного дзеркала в NASA, вибрали зірку, на яку "погляне" телескоп Вебба вперше. Ця зірка називається HD84406 і знаходиться вона у сузір'ї Велика Ведмедиця.

[ + – ] Як відбуватиметься налаштування головного дзеркала космічного телескопа Джеймса Вебба

Також зірку сфотографує камера NIRCam. Вчені хочуть перевірити та її працездатність. Хоча знімок першої зірки, яку побачить Вебб, і не буде опублікований у загальному доступі.

Що стосується головного дзеркала, то 18 сегментів з яких воно складається, потрібно перетворити на єдину дзеркальну поверхню. Під час вирівнювання, телескоп зверне увагу на зірку HD84406. Потім він створить 18 розмитих точок світла.

Перші кілька тижнів, коли відбуватиметься процес вирівнювання дзеркал, команда місії Вебба направить на зірку також головну камеру обсерваторії. За планами вчених, нарешті, після налаштування камери, всі 18 розмитих точок світла стануть сфокусованим зображенням зірки.

До речі, у NASA хочуть охолоджувати телескоп і всі його прилади ще як мінімум місяць. Наприкінці цього терміну температура NIRCam досягне значення -240 градусів за Цельсієм.

Нагадуємо, що від сонячного тепла телескоп Вебба захищатиме величезний сонцезахисний екран, який вже успішно розгорнули.