У NASA розповіли, що першим побачить у космосі телескоп Джеймса Вебба

Першою метою телескопа стане дуже яскрава зірка у сузір'ї Велика Ведмедиця. Хоча вона потрібна лише для того, щоб налаштувати головне дзеркало.

Представники NASA заявили, що першим об'єктом, який побачить космічний телескоп Вебба, буде дуже яскрава зірка, яка схожа на наше Сонце і знаходиться в сузір'ї Велика Ведмедиця. Відстань від нас до зірки HD 84406 складає 260 світлових років. Але ця зірка потрібна телескопу не для дослідження, а тільки для того, щоб налаштувати своє головне дзеркало перед стартом наукової роботи через кілька місяців, повідомляє Space.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба досяг точки свого призначення, а саме другої точки Лагранжа, яка знаходиться за 1,5 млн км від Землі. Наразі фахівці на Землі займаються підготовкою телескопа до старту наукової діяльності. За допомогою телескопа вчені хочуть дізнатися більше про ранній Всесвіт і перші галактики, також телескоп спостерігатиме за екзопланетами та досліджуватиме їх.

[ + – ] Найвідоміші зірки у сузір'ї Велика Ведмедиця та зірка HD 84406, яка знаходиться праворуч та позначена червоним колом Фото: space.com

Але найпершою метою телескопа Вебба, на яку він зверне свій погляд після налаштування головного дзеркала і всіх приладів, яке закінчиться за кілька місяців, стане зірка HD 84406. Ця дуже яскрава зірка необхідна для фінального налаштування дзеркала телескопа. Але вона не представляє наукового інтересу для Вебба.

"Нині ця зірка є ідеальною метою для початку нашого пошуку фотонів, пошуку, який приведе нас до далекого Всесвіту", — кажуть представники NASA.

[ + – ] Космічний телескоп Джеймса Вебба "перший погляд" направить на дуже яскраву зірку Фото: ISS

Також фахівцям NASA вдалося включити головну антену Вебба і тепер вона зможе передавати дані спостережень через Мережу далекого космічного зв'язку NASA в Ка-діапазоні (цей діапазон простягається від 26,5 до 40 ГГц електромагнітного спектра, що відповідає довжинам хвиль від 1,13 до 0, 75 см).

Нагадуємо, що нещодавно астрономи показали, як телескоп Вебба "загубився" серед зірок. Проєкт Virtual Telescope опублікував перше зображення "Джеймса Вебба" в оточенні зірок.