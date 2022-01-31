В NASA рассказали, что первым увидит в космосе телескоп Джеймса Уэбба

Первой целью телескопа станет очень яркая звезда в созвездии Большая Медведица. Хотя она нужна только, чтобы настроить главное зеркало.

Представители NASA заявили, что первым объектом, который увидит космический телескоп Уэбба будет очень яркая звезда, которая похожа на наше Солнце и находится в созвездии Большая Медведица. Расстояние от нас до звезды HD 84406 составляет 260 световых лет. Но эта звезда нужна телескопу не для исследования, а только лишь для того, чтобы настроить свое главное зеркало перед стартом научной работы через несколько месяцев, сообщает Space.

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Космический телескоп имени Джеймса Уэбба достиг точки своего назначения, а именно второй точки Лагранжа, которая находится в 1,5 млн км от Земли. Теперь специалисты на Земле занимаются подготовкой телескопа к старту научной деятельности. С помощью телескопа ученые хотят узнать больше о ранней Вселенной и первых галактиках, также телескоп будет наблюдать за экзопланетами и исследовать их.

[ + – ] Самые известные звезды в созвездии Большая Медведица и звезда HD 84406, которая находится спарва и отмечена красным кругом Фото: space.com

Но самой первой целью телескопа Уэбба, на которую он обратит свой взор после настройки главного зеркала и всех приборов, которая закончится через несколько месяцев, станет звезда HD 84406. Эта очень яркая звезда необходима для финальной настройки зеркала телескопа. Но она не представляет научного интереса для Уэбба.

"На данный момент эта звезда является идеальной целью для начала нашего поиска фотонов, поиска, который приведет нас к далекой Вселенной", — говорят представители NASA.

[ + – ] Космический телескоп Джеймса Уэбба "первый взгляд" направит на очень яркую звезду Фото: NASA

Также специалистам NASA удалось включить главную антенну Уэбба и теперь она сможет передавать данные наблюдений через Сеть дальней космической связи NASA в Ка-диапазоне (этот диапазон простирается от 26,5 до 40 ГГц электромагнитного спектра, что соответствует длинам волн от 1,13 до 0,75 см).

Напоминаем, что недавно астрономы показали, как телескоп Уэбба "затерялся" среди звезд. Проект Virtual Telescope опубликовал первое изображение "Джеймса Уэбба" в окружении звезд.