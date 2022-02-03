Космический телескоп Уэбба включил все приборы и должен охладиться: зачем это нужно

Команда миссии Уэбба запустила в рабочий режим основные приборы телескопа и теперь осталось лишь выровнять 18 сегментов главного зеркала, чтобы они работали как единое полотно. Скоро телескоп проверит все свои приборы. Но для этого ему нужно остыть.

Космический телескоп Уэбба включил все главные приборы, в том числе и свою основную камеру — камеру ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared Camera) или NIRCam. Кроме этого у телескопа отключили нагреватели, чтобы начался процесс охлаждения приборов, а также началось выравнивание всех 18 сегментов главного зеркала Уэбба, которое продлится несколько месяцев, сообщает SciTechDaily.

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Конечно у космического телескопа Уэбба основная научная деятельность еще впереди, но он уже начал к ней активную подготовку. Одни из самых главных приборов у обсерватории – это ее инфракрасные "глаза", с помощью которых Уэбб будет проводить свои наблюдения, а это:

камера ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared Camera) или NIRCam и

прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения (Mid-Infrared Instrument) или MIRI

Эти инструменты помогут Уэббу заглянуть в космос так далеко, чего не делал ни один телескоп землян. Уэбб сможет увидеть свет самых ранних звезд, самых первых галактик и многое другое.

[ + – ] Матрица датчиков для камеры NIRCam. Чтобы датчики могли обнаруживать инфракрасный свет без слишком большого шума в данных, телескоп Уэбба и его приборы должны быть как можно более холодными Фото: NASA

Все главные приборы телескопа Уэбба включены, но теперь их нужно проверить на работоспособность, что займет некоторое время.

Важным шагом в настройке правильной работы телескопа является отключение нагревателей приборов. Они защищали всю оптику телескопа во время путешествия сквозь холодный космос. Теперь, после отключения нагревателей, приборы должны остыть, чтобы достичь температуры, которая позволит "инфракрасным глазам" телескопа увидеть самый слабый свет.

Специалисты миссии надеются, что главная камера NIRCam остынет до температуры -150 градусов Цельсия уже в конце этой недели. Далее нужно будет настроить все 18 сегментов главного зеркала, чтобы они работали как единое полотно.

Чтобы начать процесс настройки главного зеркала в NASA выбрали звезду, на которую "посмотрит" телескоп Уэбба в первый раз. Эта звезда называется HD84406 и находится она в созвездии Большая Медведица.

[ + – ] Как будет происходить настройка главного зеркала космического телескопа Джеймса Уэбба

Также звезду сфотографирует камера NIRCam. Ученые хотят проверить и ее работоспособность. Хотя снимок первой звезды, которую увидит Уэбб и не будет опубликован в общем доступе.

Что касается главного зеркала, то 18 сегментов из которых оно состоит нужно превратить в единую зеркальную поверхность. Во время выравнивания, телескоп направит свой взор на звезду HD84406. Затем он создаст 18 размытых точек света.

Первые несколько недель, когда будет происходить процесс выравнивания зеркал, команда миссии Уэбба направит на звезду также и главную камеру обсерватории. По планам ученых в конце концов, после настройки камеры, все 18 размытых точек света станут сфокусированным изображением звезды.

Кстати в NASA хотят охлаждать телескоп и все его приборы еще как минимум месяц. В конце этого срока температура NIRCam достигнет значения -240 градусов Цельсия.

Напоминаем, что от солнечного тепла телескоп Уэбба будет защищать огромный солнцезащитный экран, который уже успешно развернут.