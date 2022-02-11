В NASA показало сделанную телескопом Джеймсом Уэббом космическую "мозаику" (фото)

Подобный шаг объясняется тем, что секции главного зеркала телескопа выравнены не до конца. Полноценные и качественные кадры Вселенной устройство сможет делать ближе к концу лета.

Ученые NASA опубликовали первые изображения с телескопа Джеймса Уэбба, который находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. В результате этого исследователи получили снимки звезды HD 84406, которая расположенная примерно в 285,5 световых года от нашей планеты в созвездии Большой Медведицы. Изображения появились в ходе тестирования телескопа. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

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Исследователи получили мозаику изображений из 18 светлых точек, они появились при отражении от одной и той же звезды сегментами зеркала телескопа на вторичное зеркало и массив инфракрасных камер NIRCam. Звезда HD 84406 была снята с ракурса каждой отдельной секции зеркала аппарата. Затем эти изображения были "сшиты" вместе, чтобы создать единственную крупную "мозаику", фиксирующую подпись каждого основного сегмента зеркала в одном кадре.

[ + – ] Фото: NASA [ + – ] Фото: NASA

На протяжении месяца ученые будут настраивать каждый отрезок зеркала, чтобы в результате телескоп мог получать не сегментированное изображение, а качественную и значительно более четкую фотографию с одним объектом в кадре. Команда NASA рассчитывает, что летом этого года телескоп сможет делать качественные снимки вселенной.

"Вся команда Уэбба в восторге от того, как хорошо проходят первые шаги по фотографированию и выравниванию телескопа. Мы были очень рады видеть, что свет проникает в NIRCam", — сказала главный исследователь инструмента NIRCam и профессор астрономии Аризонского университета Марсия Рике

Процесс съемки изображений начался 2 февраля и продолжался на протяжении 25 часов. Телескоп был перенаправлен на более 156 позиций вокруг местоположения звезды и сгенерировал 1560 изображений с использованием 10 детекторов NIRCam. Это составило 54 гигабайта необработанных данных. Обсерватория NASA смогла определить местонахождение целевой звезды в каждом из своих зеркальных сегментов в течении первых шести часов и 16 экспозиций.

В дополнении к снимкам звезды, ученые опубликовали "селфи" зеркала, которое было сделанное камерой инструмента NIRCam.

Ранее сообщалось, что космический телескоп Джеймса Уэбба увидел свой первый звездный свет. Изначально снимки из космоса будут расфокусированными и зернистыми. Это произойдет из-за калибровки сегментов главного зеркала телескопа и займет до трех месяцев.

Астрономы показывали снимок из космоса, как телескоп Уэбба "затерялся" среди звезд. Ученые надеются, что телескоп поможет им заглянуть в прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик. Кроме того, это поможет рассмотреть далекие экзопланеты и их атмосферу.