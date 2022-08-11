Перший міжзоряний об'єкт на Землі: його дістануть з дна океану за допомогою магніту

Учені планують дістати з дна Тихого океану за допомогою магніту метеорит, який упав на Землю з енергією 121 тонна в тротиловому еквіваленті.

Учені з Гарвардського університету планують організувати місію з пошуку першого міжзоряного об'єкта у Сонячній системі, який впав на Землю, а саме у Тихий океан 8 січня 2014 року. Це був метеорит розміром 45 см, який не повністю згорів в атмосфері, а тому його рештки знаходяться на дні океану. За допомогою великого магніту вчені хочуть зібрати уламки метеориту для подальшого вивчення, повідомляє Space.

Першим міжзоряним об'єктом, який з'явився в нашій Сонячній системі, вчені з Гарвардського університету оголосили метеорит, який упав на Землю з енергією в 121 тонну в тротиловому еквіваленті. Це приблизно 1% енергії вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році. До цього він рухався через Сонячну систему, як передбачається зі швидкістю 60 км/с.

Перший міжзоряний об'єкт Землі

Уперше про те, що метеорит розміром 45 см є першим виявленим міжзоряним об'єктом, який впав приблизно за 160 км від берегів Папуа-Нової Гвінеї у 2014 році, заявили вчені з Гарвардського університету в 2019 році. Цей міжзоряний об'єкт отримав назву CNEOS 2014-01-08 за датою свого зіткнення із Землею.

Учені стверджували, що цей метеорит точно з'явився не в нашій Сонячній системі з ймовірністю 99,99%. У квітні 2022 року Космічне командування ВПС США підтвердило здогад вчених із Гарварду, як уже писав Фокус. Але пізніше, після заяви військових, інші вчені висловили сумніви, що цей метеорит є міжзоряним об'єктом і, як писав Фокус, навели свої аргументи.

Інші міжзоряні об'єкти

До цього першим міжзоряним об'єктом вважався довгастий незвичайний об'єкт під назвою 1I/Оумуамуа, який виявили в 2017 році та вважається, що він пролетів через нашу Сонячну систему на швидкості 92 тисячі км/год. Як уже писав Фокус, учені планують відправити до цього об'єкта, походження якого досі невідоме, вже наприкінці цього десятиліття спеціальний космічний апарат.

[ + – ] До цього першим міжзоряним об'єктом вважався довгастий незвичайний об'єкт під назвою 1I/Оумуамуа, який виявили у 2017 році Фото: ESO

Другим міжзоряним об'єктом, який відвідав нашу Сонячну систему після 1I/Оумуамуа, вважалася комета 2I/Борисова, яку виявили у 2019 році. Як уже писав Фокус, учені вважають, що ця комета утворилася в зірковій системі, яка схожа на нашу.

[ + – ] Другим міжзоряним об'єктом, який відвідав нашу Сонячну систему після 1I/Оумуамуа, вважалася комета 2I/Борисова, яку виявили у 2019 році Фото: newburytoday.co.uk

Як і де шукатимуть CNEOS 2014-01-08?

Ініціаторами проєкту з пошуку уламків метеорита, що впав у 2014 році, є вчені Амір Сірадж та Аві Леб із Гарвардського університету. Саме вони ще у 2019 році заявили про те, що цей невеликий метеорит є першим міжзоряним об'єктом Сонячної системи.

Учені хочуть використати корабель, на якому буде розміщений величезний магніт, розміром із велике ліжко. За допомогою цього магніту, який буде спущений на глибину, вчені хочуть зібрати уламки метеорита, що впав, за 10 днів із дна Тихого океану за кілька сотень кілометрів від Папуа-Нової Гвінеї.

[ + – ] За допомогою цього магніту, який буде спущений на глибину, вчені хочуть зібрати уламки метеорита, що впав, за 10 днів із дна Тихого океану за кілька сотень кілометрів від Папуа-Нової Гвінеї Фото: Скриншот

Свій проєкт учені назвали "Галілео" і вартість його реалізації оцінюється в 1,6 млн доларів. Поки що точна дата початку пошуків невідома, адже вченим удалося зібрати лише 500 тисяч доларів.

Учені вважають, що цей метеорит був набагато міцнішим, ніж подібні до нього метеорити, що складаються із заліза. Отже він не сильно постраждав після входження в атмосферу і магніт зможе виявити його уламки.

"Коли ми знайдемо цей метеорит, це буде перший контакт людини з міжзоряним об'єктом, який прибув з іншої зіркової системи", — каже Сірадж.

Як уже писав Фокус, учені пов'язали удари великих метеоритів із процесом формування континентів на Землі мільярди років тому.

Що стосується інших космічних каменів, то як уже писав Фокус, до Землі летить потенційно небезпечний величезний астероїд. Він наблизиться до нашої планети вже у п'ятницю, 12 серпня 2022 року.