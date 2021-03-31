Вчені з'ясували, що комета Борисова — найдавніша комета з усіх виявлених

На думку експертів, 2I/Борисова є першою справді незайману комету, що утворилася в системі, схожій на Сонячну.

Нове дослідження вчених проливає світло на далеку сонячну систему, в якій сформувалося блукаюче тіло, відоме тепер як 2I/Борисова, пише New Atlas.

Комети є дуже цінними об'єктами для астрономів, які прагнуть зрозуміти ранню історію нашої Сонячної системи. З їхньою допомогою вчені отримують можливість проаналізувати древній матеріал, з якого сформувалося все у нашому космічному куточку.

Але те, що вони відносно добре збереглися, не означає, що вони збереглися ідеально. Протягом величезних відрізків часу зоряний вітер і радіація впливають на мандрівні комети, які проходять поблизу зірки, викликаючи зміни в їх зовнішніх шарах.

10 серпня 2019 року астроном Геннадій Борисов виявив раніше невідомий блукаюче тіло, схоже на комету. При подальшому аналізі виявилося, що воно виникло за межами нашої Сонячної системи. Неземну природу комети згодом підтвердив Міжнародний астрономічний союз (МАС), який присвоїв їй назву 2I/Борисова.

Несподіваний відвідувач — друге після Оумуамуа космічне тіло, що прилетіло у Сонячну систему з міжзоряного середовища. Це зробило його спокусливою мішенню для астрономів, які побачили в кометі неймовірно рідкісну можливість отримати уявлення про первісну хмару пилу і газу, з якого вона була створена.

Згідно з новим дослідженням, цей мандрівний фрагмент космічного уламку може являти собою найдавнішу з коли-небудь виявлених комет. Автори нового дослідження спостерігали 2I/Борисова за допомогою поляриметричного методу, використовуючи інструмент FORS2, розташований на Дуже великому телескопі ESO в Чилі.

Поляриметрія дозволила астрономам виміряти поляризацію сонячного світла, що проходить через пилову кому (хмара з пилу і газу, що оточує ядро комети) міжзоряного відвідувача.

[ + – ] Складене зображення міжзоряної комети 2I/Борисова, створене на основі даних, зібраних інструментом FORS2 з Дуже великого телескопа ESO в кінці 2019 року. Фото: ESO/O. Hainaut

Так фахівці виявили, що 2I/Борисова фотометрично відрізняється від більшості комет сонячної системи і може похвалитися вищим рівнем поляризації світла порівняно з його земними аналогами.

Єдиний об'єкт з подібними поляриметричними властивостями — знаменита комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа). У 1997 році Хейла-Боппа пролетіла поруч із Сонцем і на певний час стала захопливим видовищем у нічному небі. Астрономи вважають, що комета пройшла повз Сонце тільки один раз за всю свою довгу історію до 1997 року.

Однак, на відміну від комети Хейла-Боппа, поляризоване світло від коми комети Борисова однорідне, що дозволяє припустити, що це чистіший об'єкт, який, можливо, ніколи не наближався до Сонця або будь-якої іншої зірки. Вчені вважають, що 2I/Борисова є першою справді незайманою кометою, що утворилася з первісної хмари, подібної до тієї, з якої сформувалася наша Сонячна система.

Окреме дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, виявило додаткові докази того, що рідна зоряна система 2I/Борисова схожа на нашу.

У цій другій статті основна увага приділяється рівням окису вуглецю і частинок води, присутніх у комі комети, і тому, як кількість цих частинок змінювалося в міру її наближення до Сонця.

Згідно дослідникам, ці характеристики припускають, що 2I/Борисова утворилася з речовин, які були створені у різних частинах далекої Сонячної системи.

Вони згодом змішалися через гравітаційний вплив великих планет, і з цієї комбінації знайомих, але чужорідних матеріалів сформувалася 2I/Борисова.

Це перегукується з подіями, які, на думку вчених, відбулися і в нашій Сонячній системі, де величезні планети викликали аналогічний процес змішування.