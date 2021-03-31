Ученые выяснили, что комета Борисова - самая древняя комета из всех обнаруженных

По мнению экспертов, 2I/Борисова представляет собой первую действительно нетронутую комету, образовавшуюся в системе, похожей на Солнечную.

Новое исследование ученых проливает свет на далекую солнечную систему, в которой сформировалось блуждающее тело, известное теперь как 2I/Борисова, пишет New Atlas.

Кометы являются очень ценными объектами для астрономов, стремящихся понять раннюю историю нашей Солнечной системы. С их помощью ученые получают возможность проанализировать древний материал, из которого сформировалось все в нашем космическом уголке.

Но то, что они относительно хорошо сохранились, не означает, что они сохранились идеально. На протяжении огромных отрезков времени звездный ветер и радиация оказывают влияние на странствующие кометы, которые проходят вблизи звезды, вызывая изменения в их внешних слоях.

10 августа 2019 года астроном Геннадий Борисов обнаружил ранее неизвестное блуждающее тело, похожее на комету. При дальнейшем анализе оказалось, что оно возникло за пределами нашей Солнечной системы. Внеземная природа кометы была впоследствии подтверждена и Международным астрономическим союзом (МАС), который присвоил ей название 2I/Борисова.

Неожиданный посетитель — второе после Оумуамуа космическое тело, прилетевшее в Солнечную систему из межзвездной среды. Это сделало его соблазнительной мишенью для астрономов, которые увидели в комете невероятно редкую возможность получить представление о первобытном облаке пыли и газа, из которого она была создана.

Согласно новому исследованию, этот скитающийся фрагмент космического обломка может представлять собой самую древнюю из когда-либо обнаруженных комет. Авторы нового исследования наблюдали 2I/Борисова с помощью поляриметрического метода, используя инструмент FORS2, расположенного на Очень большом телескопе ESO в Чили.

Поляриметрия позволила астрономам измерить поляризацию солнечного света, проходящего через пыльную кому (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы) межзвездного посетителя.

[ + – ] Составное изображение межзвездной кометы 2I/Борисова, созданное на основе данных, собранных инструментом FORS2 из Очень большого телескопа ESO в конце 2019 года. Фото: ESO/O. Hainaut

Так специалисты обнаружили, что 2I/Борисова фотометрически отличается от подавляющего большинства комет солнечной системы и может похвастаться более высоким уровнем поляризации света по сравнению с его земными аналогами.

Единственный объект с подобными поляриметрическими свойствами — знаменитая комета C/1995 O1 (Хейла-Боппа). В 1997 году Хейла-Боппа пролетела рядом с Солнцем и на какое-то время стала захватывающим зрелищем в ночном небе. Астрономы считают, что комета прошла мимо Солнца только один раз за всю свою долгую историю до 1997 года.

Однако, в отличие от кометы Хейла-Боппа, поляризованный свет от комы кометы Борисова однороден, что позволяет предположить, что это более чистый объект, который, возможно, никогда не приближался к Солнцу или какой-либо другой звезде. Ученые считают, что 2I/Борисова представляет собой первую действительно нетронутую комету, образовавшуюся из первобытного облака, подобного тому, из которого сформировалась наша Солнечная система.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, обнаружило дополнительные доказательства того, что родная звездная система 2I/Борисова похожа на нашу.

В этой второй статье основное внимание уделяется уровням окиси углерода и частицам воды, присутствующих в коме кометы, и тому, как количество этих частиц менялось по мере ее приближения к Солнцу.

Согласно исследователям, эти характеристики предполагают, что 2I/Борисова образовался из веществ, которые были созданы в разных частях далекой Солнечной системы.

Они впоследствии смешались из-за гравитационного воздействия больших планет, и из этой комбинации знакомых, но чужеродных материалов сформировалась 2I /Борисова.

Это перекликается с событиями, которые, по мнению ученых, произошли и в нашей Солнечной системе, где огромные планеты вызвали аналогичный процесс смешивания.