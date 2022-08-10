Небезпечний астероїд летить до Землі: його швидкість у 27 разів перевищує швидкість звуку

Цей космічний камінь розміром із синього кита наблизиться до нашої планети зі швидкістю 33 000 км/год.

Згідно з прогнозами NASA, вже в п'ятницю, 12 серпня, до Землі наблизиться потенційно небезпечний величезний астероїд, який летить зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у 27 разів, повідомляє Live Science.

Швидкість звуку повітря на Землі становить приблизно 1200 км/год, а потенційно небезпечний астероїд, згідно з класифікацією NASA, летить до нашої планети зі швидкістю приблизно 33 000 км/год.

Діаметр астероїда, який називається 2015 FF, коливається в діапазоні між 13 і 28 метрами, що можна порівняти з розміром дорослого синього кита. Вчені з NASA вважають, що цей космічний об'єкт повинен пролетіти повз Землю на відстані 4,3 млн км. За космічними мірками це дуже близька відстань.

Усі астероїди, що розташовані в межах приблизно 200 млн км від Землі, називаються навколоземними, а якщо вони наближаються до нашої планети на відстань у 7,8 млн км, то їм надають статус потенційно небезпечних астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

[ + – ] Діаметр астероїда, який називається 2015 FF, коливається в діапазоні між 13 і 28 метрів, що можна порівняти з розміром дорослого синього кита Фото: Seneca-Guns

За словами вчених, у космосі може статися будь-яка непередбачувана подія, яка змінить орбіту такого небезпечного астероїда. На траєкторію польоту може вплинути як тяжіння Землі, так і зіткнення з іншим астроїдом, а тому NASA уважно стежить за всіма потенційно небезпечними космічними каменями.

За допомогою наземних телескопів учені NASA стежать за навколоземними астероїдами, щоб мати можливість спрогнозувати їхнє можливе падіння на Землю. Наприклад, за допомогою цих спостережень були виявлені два невеликі космічні камені, які все ж таки впали на Землю кілька років тому. Це були астероїди діаметром 3 метри кожен. Перший під назвою 2018 року LA впав у червні 2018 року на півдні Африки. Причому його виявили лише за кілька годин до падіння. Другий астероїд під назвою 2019 MO впав біля берегів Пуерто-Ріко також у червні, але вже 2019 року. Від падіння цих астероїдів ніхто не постраждав.

[ + – ] За допомогою спостережень були виявлені два невеликі космічні камені, які все ж таки впали на Землю кілька років тому. Це були астероїди діаметром 3 метри кожен. Фото: Seneca-Guns

Хороша новина від NASA полягає в тому, що, згідно з розрахунками їхніх учених, до кінця 21 століття боятися падіння справді великого астероїда на Землю не варто. Але, як уже було сказано вище, все може змінитися в космосі будь-якої миті під час польоту потенційно небезпечного космічного каменя.

Фокус уже писав про те, що на початку серпня повз Землю пронісся на швидкості 160 тисяч км/год астероїд діаметром від 170 до 380 метрів. Точний розмір астероїдів ученим іноді важко визначити через різні чинники.

Наприкінці липня, як уже писав Фокус, біля Землі пролетіли відразу два великі астероїди різних розмірів.

NASA вже восени цього року дізнається, наскільки ефективно працює їхня технологія зі зміни орбіти астероїда, як уже писав Фокус.

До речі, Китай також планує випробувати свою технологію зміни траєкторії польоту астероїдів. Місцеві вчені вирішили запустити в астероїд Бенну відразу 23 космічні ракети.