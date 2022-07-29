Один менший, інший більший. Два величезні астероїди летять до Землі та скоро будуть поряд

Два космічні камені розміром із багатоповерховий будинок наблизяться до нашої планети в ніч із п'ятниці на суботу.

NASA прогнозує близьке зближення, за космічними мірками, із Землею двох величезних астероїдів у ніч на суботу 30 липня. Різниця в часі між прольотами астероїдів становить лише 37 хвилин, повідомляє ScienceAlert.

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Астрономи NASA повідомляють про те, що в ніч на суботу, 30 липня, а саме о 2-ій годині ночі й о 2:37 до Землі наблизяться два дуже великі астероїди, які є потенційно небезпечними для Землі.

NASA постійно стежить за рухом навколоземних астероїдів, багато з яких через свою траєкторію польоту й розміри можуть становити загрозу для нашої планети. Навіть якщо астроїд летить досить далеко, завжди існує невелика ймовірність того, що під дією гравітації Землі траєкторія польоту космічного каменя зміниться, і він впаде на нашу планету.

Перший астероїд

Астероїд із назвою 2016 CZ31 діаметром 122 метри можна порівняти з розміром 40-поверхового будинку. Він буде першим із двох потенційно небезпечних об'єктів, які пролетять повз Землю. Це станеться о 2-ій годині ночі за Києвом 30 липня. За словами вчених, швидкість польоту цього астероїда становить 55 618 км/год. Для порівняння — сучасні реактивні літаки можуть досягати швидкості 2500 км/год.

[ + – ] Астероїд із назвою 2016 CZ31 діаметром 122 метри можна порівняти з розміром 40-поверхового будинку. Він буде першим із двох потенційно небезпечних об'єктів, які пролетять повз Землю. Фото: wikipedia

Що стосується його прогнозованої відстані від Землі під час близького прольоту, то вона становитиме 2,8 млн км, і це в 7 разів далі, ніж Місяць. За словами вчених, астероїд 2016 CZ31 досить часто летить до Землі, і наступного разу він наблизиться до планети на початку 2028 року.

Другий астероїд

Другий астероїд під назвою 2013 CU83 є більшим космічним каменем, ніж його попередній "родич". Його діаметр становить 183 метри, що можна порівняти з висотою хмарочоса. Згідно з прогнозами NASA, цей астероїд пролетить повз Землю о 2:37 ночі за Києвом 30 липня на відстані 6 960 000 км. Це приблизно у 18 разів далі, ніж супутник Землі. Вчені вважали, що цей величезний космічний камінь летітиме зі швидкістю 21 168 км/год.

[ + – ] Другий астероїд під назвою 2013 CU83 є більшим космічним каменем, ніж його попередній "родич". Його діаметр становить 183 метри, що можна порівняти з висотою хмарочоса. Фото: вспышка на солнце

Небезпечні для Землі астероїди

Поки що на найближчу та найнебезпечнішу для Землі відстань цього року наблизився астероїд 2022 NF. Його помітили вчені лише за кілька днів до того, як він пролетів повз Землю на відстані 90 тисяч км, як уже писав Фокус 7 липня 2022 року. Але цей астероїд не був зарахований до потенційно небезпечних, тому його розмір не перевищував базових для цього значення розмірів 100 метрів. Він був набагато меншим.

Як уже писав Фокус, учені деякий час вважали найнебезпечнішим для Землі астроїдом космічний камінь під назвою 2021 QM1. Попередні дані говорили, що він може впасти на Землю. Але тепер учені точно з'ясували, чи станеться таке зіткнення, чи ні.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили нове відкриття щодо навколоземних астероїдів. Вони виявили багато нових невідомих науці об'єктів, які раніше було дуже складно побачити.

Одним із головних методів планетарного захисту від астероїдів зараз NASA вважає зміну траєкторії польоту цього каміння. Чи підтвердяться їхні очікування щодо ефективності цього методу, можна буде дізнатися вже восени цього року. Спеціальний космічний апарат DART повинен буде змінити напрямок польоту астероїда Діморф діаметром 160 метрів. Але, як уже писав Фокус, ця місія може піти зовсім не так, як очікують у NASA.