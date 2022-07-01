Найнебезпечніший астероїд в історії: вчені з'ясували чи зіткнеться він із Землею

Розрахунки показали, що астероїд діаметром 50 метрів може завдати шкоди еквівалентній вибуху атомної бомби в Хіросімі в 1945 році.

Астероїд під назвою 2021 QM1 вчені виявили в серпні 2021 року. Деякий час вчені вважали, що цей космічний камінь є найнебезпечнішим астероїдом із відомих людству, адже розрахунки показали, що він може зіткнутися із Землею у квітні 2052 року. Трохи менш як рік спостережень за астероїдом дозволили вченим точно з'ясувати, чи представляє він загрозу для планети, повідомляє Space.

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Численні розрахунки вчених із Європейського космічного агентства (ЄКА) показали, що астероїд 2021 QM1 діаметром 50 метрів, який виявили минулого року, прямує до Землі. Вчені змогли розрахувати, що внаслідок зіткнення з планетою в 2052 році він викличе руйнування, які можна порівняти зі збитками, які завдали вибуху атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма наприкінці Другої світової війни.

[ + – ] Численні розрахунки вчених із Європейського космічного агентства показали, що астероїд 2021 QM1 діаметром 50 метрів, який виявили минулого року, прямує до Землі Фото: Seneca-Guns

Чи впаде астероїд на Землю чи ні?

Усі наступні місяці після виявлення вчені продовжували стежити за цим астероїдом і їм довелося навіть скористатися найпотужнішим наземним телескопом, щоб остаточно відповісти на запитання: чи зіткнення буде, чи ні. Початкові спостереження щоразу підтверджували, що астероїд 2021 QM1 все-таки впаде на Землю через 30 років.

"Ми вивчили траєкторію польоту астероїда і спрогнозували його майбутню орбіту і всі розрахунки спочатку вказали на неминучість зіткнення з Землею в 2052 році. Чим більше ми спостерігали за цим космічним каменем, тим більше ставав ризик його падіння на планету", — каже Річард Мойсс із ЄКА.

Але наступні спостереження за польотом астероїда за допомогою телескопа VLT Європейської Південної Обсерваторії (ЕПО) в Чилі показали, що астероїд став віддалятися від Землі, і нові розрахунки показали, що загрози зіткнення немає.

[ + – ] Але наступні спостереження за польотом астероїда за допомогою телескопа VLT Європейської Південної Обсерваторії (ЄПО) у Чилі показали, що астероїд став віддалятися від Землі і нові розрахунки показали, що загрози зіткнення немає Фото: wikipedia

З найнебезпечнішого в найтьмяніший

"Спочатку цей астероїд був найнебезпечнішим з відомих астероїдів, а потім, коли він опинився так далеко від нашої планети, що його навіть важко було помітити, він став найтьмянішим з відомих астероїдів. Якби не найпотужніший наземний телескоп VLT, ми взагалі могли б його не побачити. Це було дуже важке завдання спостерігати за тьмяним об'єктом діаметром 50 метрів, який віддаляється від планети на фоні тисяч яскравих зірок", — каже Олів'є Ено з ЄПО.

Місяці спостережень за потенційно небезпечним астероїдом 2021 QM1 все ж таки відкинули ймовірність його падіння на Землю у квітні 2052 року.

[ + – ] Місяці спостережень за потенційно небезпечним астероїдом 2021 QM1 все ж таки відкинули ймовірність його падіння на Землю в квітні 2052 року Фото: Seneca-Guns

За словами астрономів, зараз у Сонячній системі виявлено понад 1 млн астероїдів, і майже 30 тисяч із них пролітають у небезпечній близькості від Землі. Вченим відомо про більшу частину великих космічних каменів, які становлять потенційну загрозу для Землі. Але щодо дрібніших небезпечних астероїдів, то багатьох з них ще не виявлено.

Фокус вже писав про те, що на початку червня 2022 року до нашої планети наблизився один із таких не дуже великих астероїдів, діаметр якого оцінили в діапазоні від 37 до 83 метрів. На щастя, він був далеко від нашої планети цього разу.

Щоб уникнути зіткнення з потенційно небезпечним астероїдом, NASA розробило нову технологію, яка дозволить змінювати орбіти об'єктів, що летять до планети. Суть у тому, що космічний апарат має зіткнутися з астероїдом і, так, траєкторія польоту каменю зміниться. Для того, щоб перевірити працездатність цієї технології, NASA відправило до астероїда Діморф космічний апарат DART, який ударить по своїй цілі у вересні 2022 року. Але нове дослідження, як вже писав Фокус, показало, що наслідки від цього зіткнення можуть бути не такими, як припускають вчені.