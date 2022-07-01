Самый опасный астероид в истории: ученые выяснили столкнется ли он с Землей

Расчеты показали, что астероид диаметром 50 метров, может нанести ущерб эквивалентный взрыву атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Астероид под названием 2021 QM1 ученые обнаружили в августе 2021 года. Некоторое время ученые считали, что этот космический камень является самым опасным астероидом из известных человечеству, ведь расчеты показали, что он может столкнуться с Землей в апреле 2052 года. Чуть меньше года наблюдений за астероидом позволили ученым точно выяснить представляет ли он угрозу для планеты, сообщает Space.

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Многочисленные расчеты ученых из Европейского космического агентства (ЕКА) показали, что астероид 2021 QM1 диаметром 50 метров, который обнаружили в прошлом году, направляется к Земле. Ученые смогли рассчитать, что в результате столкновения с планетой в 2052 году он вызовет разрушения, которые можно сравнить с ущербом, который причинил взрыв атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в конце Второй мировой войны.

[ + – ] Многочисленные расчеты ученых из Европейского космического агентства показали, что астероид 2021 QM1 диаметром 50 метров, который обнаружили в прошлом году, направляется к Земле Фото: Live Science

Упадет ли астероид на Землю или нет?

Все последующие месяцы после обнаружения ученые продолжали следить за этим астероидом и им пришлось даже воспользоваться самым мощным наземным телескопом, чтобы окончательно ответить на вопрос: будет ли столкновение или нет. Первоначальные наблюдения с каждым разом подтверждали, что астероид 2021 QM1 все-таки упадет на Землю через 30 лет.

"Мы изучили траекторию полета астероида и спрогнозировали его будущую орбиту и все расчеты изначально указали на неизбежность столкновения с Землей в 2052 году. Чем больше мы наблюдали за этим космическим камнем, тем больше становился риск его падения на планету", — говорит Ричард Мойссл из ЕКА.

Но последующие наблюдения за полетом астероида с помощью телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории (ЕЮО) в Чили показали, что астероид стал удаляться от Земли и новые расчеты показали, что угрозы столкновения нет.

[ + – ] Но последующие наблюдения за полетом астероида с помощью телескопа VLT Европейской Южной Обсерватории (ЕЮО) в Чили показали, что астероид стал удаляться от Земли и новые расчеты показали, что угрозы столкновения нет Фото: wikipedia

Из самого опасного в самый тусклый

"Изначально этот астероид был самым опасным из известных астероидов, а потом, когда он стал так далеко от нашей планеты, что его даже трудно было заметить, он стал самым тусклым из известных астероидов. Если бы не самый мощный наземный телескоп VLT, мы вообще могли бы его не увидеть. Это была очень трудная задача наблюдать за тусклым объектом диаметром 50 метров, который удаляется от планеты на фоне тысяч ярких звезд", — говорит Оливье Эно из ЕЮО.

Месяцы наблюдений за потенциально опасным астероидом 2021 QM1 все же исключили вероятность его падения на Землю в апреле 2052 года.

[ + – ] Месяцы наблюдений за потенциально опасным астероидом 2021 QM1 все же исключили вероятность его падения на Землю в апреле 2052 года Фото: Live Science

По словам астрономов, сейчас в Солнечной системе обнаружено более 1 млн астероидов, и почти 30 тысяч из них пролетают в опасной близости от Земли. Ученым известно о большей части крупных космических камней, которые представляют потенциальную угрозу для Земли. Но что касается более мелких опасных астероидов, то многие из них еще не обнаружены.

Фокус уже писал о том, что в начале июня 2022 года к нашей планете приблизился один из таких не очень крупных астероидов, диаметр которого оценили в диапазоне от 37 до 83 метров. К счастью, он был далеко от нашей планеты в этот раз.

Чтобы избежать столкновения с потенциально опасным астероидом, NASA разработало новую технологию, которая позволит изменять орбиты летящих к планете объектов. Суть в том, что космический аппарат должен столкнуться с астероидом и таким образом траектория полета камня изменится. Для того, чтобы проверить работоспособность этой технологии NASA отправило к астероиду Диморф космический аппарат DART, который произведет удар по своей цели в сентябре 2022 года. Но новое исследование, как уже писал Фокус, показало, что последствия от этого столкновения могут быть не такими, как предполагают ученые.