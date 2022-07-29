Один меньше, другой больше. Два огромных астероида летят к Земле и скоро будут рядом

Два космических камня размером с многоэтажное здание приблизятся к нашей планете в ночь с пятницы на субботу.

NASA прогнозирует близкое сближение, по космическим меркам, с Землей двух огромных астероидов в ночь на субботу 30 июля. Разница во времени между пролетами астероидов составляет всего 37 минут, сообщает ScienceAlert.

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Астрономы NASA сообщают о том, что в ночь на субботу, 30 июля, а именно в 2 часа ночи и в 2:37 к Земле приблизятся два очень больших астероида, которые являются потенциально опасными для Земли.

NASA постоянно следит за движением околоземных астероидов, многие из которых из-за своей траектории полета и размеров могут представлять угрозу для нашей планеты. Даже если астроид летит достаточно далеко, всегда существует небольшая вероятность того, что под действием гравитации Земли, траектория полета космического камня изменится и он упадет на нашу планету.

Первый астероид

Астероид с названием 2016 CZ31, диаметром 122 метра, можно сравнить с размером 40-этажного дома. Он будет первым из двух потенциально опасных объектов, которые пролетят мимо Земли. Это случится в 2 часа ночи по Киеву 30 июля. По словам ученых, скорость полета этого астероида составляет 55 618 км/ч. Для сравнения современные реактивные самолеты могут достигать скорости 2 500 км/ч.

[ + – ] Астероид с названием 2016 CZ31, диаметром 122 метра, можно сравнить с размером 40-этажного дома. Он будет первым из двух потенциально опасных объектов, которые пролетят мимо Земли Фото: wikipedia

Что касается его прогнозируемого расстояния от Земли во время близкого пролета, то оно составит 2,8 млн км и это в 7 раз дальше, чем находится Луна. По словам ученых, астероид 2016 CZ31 достаточно часто летит к Земле и следующий раз он приблизится к планете в начале 2028 года.

Второй астероид

Второй астероид под названием 2013 CU83 является более крупным космическим камнем, чем его предыдущий "родственник". Его диаметр составляет 183 метра, что можно сравнить с высотой небоскреба. Согласно прогнозам NASA, этот астероид пролетит мимо Земли в 2:37 ночи по Киеву 30 июля на расстоянии в 6 960 000 км. Это примерно в 18 раз дальше, чем находится спутник Земли. Ученые посчитали, что этот огромный космический камень будет лететь со скоростью в 21 168 км/ч.

[ + – ] Второй астероид под названием 2013 CU83 является более крупным космическим камнем, чем его предыдущий "родственник". Его диаметр составляет 183 метра, что можно сравнить с высотой небоскреба Фото: EarthSky

Опасные для Земли астероиды

Пока что на самое близкое и самое опасное для Земли расстояние в этом году приблизился астероид 2022 NF. Его заметили ученые только за несколько дней до того, как он пролетел мимо Земли на расстоянии в 90 тысяч км, как уже писал Фокус 7 июля 2022 года. Но этот астероид не был причислен к потенциально опасным, так его размер не превышал базовых для этого значения размеров в 100 метров. Он был намного меньше.

Как уже писал Фокус, ученые некоторое время считали самым опасным для Земли астроидам космический камень под названием 2021 QM1. Предварительные данные говорили о том, что он может упасть на Землю. Но теперь ученые точно выяснили произойдет ли такое столкновение или нет.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали новое открытие касательно околоземных астероидов. Они обнаружили много новых неизвестных науке объектов, которые до этого было очень сложно увидеть.

Одним из главных методов по планетарной защите от астероидов сейчас NASA считает изменение траектории полета этих камней. Подтвердятся ли их ожидания касательно эффективности этого метода можно будет узнать уже осенью этого года. Специальный космический аппарат DART должен будет изменить направление полета астероида Диморф, диаметром в 160 метров. Но, как уже писал Фокус, эта миссия может пойти совсем не так, как ожидают в NASA.