Найдены "невидимые" и опасные для Земли астероиды: их прячет Солнце

Эти околоземные объекты сложно обнаружить из-за яркого света Солнца, но теперь эта проблема решена.

Многие околоземные астероиды представляют потенциальную опасность для Земли. И многие из них до сих пор остаются неизвестными науке из-за того, что их орбиты находятся слишком близко к Солнцу, а потому их сложно обнаружить. Но телескопы Паломарской обсерватории в Калифорнии, США и Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили, решают эту проблему. Благодаря им ученые обнаружили большое количество новых околоземных астероидов, сообщает ScienceAlert.

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Изучение околоземных астероидов является ключевым фактором для улучшения наших знаний об эволюции Солнечной системы и того, как формировались планеты. Также эти астероиды могут представлять опасность для Земли.

Но многие из них тяжело увидеть из-за того, что они скрываются в ярких лучах Солнца, ведь их орбиты проходят очень близко к нашей звезде. Но за последние два года ученые смогли обнаружить много новых астероидов, о которых раньше ничего не было известно и эти исследования продолжаются сейчас, что дает возможность пополнять астрономам каталог новых околоземных объектов.

[ + – ] Но многие из околоземных астероидов тяжело увидеть из-за того, что они скрываются в ярких лучах Солнца, ведь их орбиты проходят очень близко к нашей звезде Фото: wikipedia

"Яркий солнечный свет уже не помеха для поиска этих околоземных астероидов и это доказывают наблюдения с помощью телескопов в Паломарской обсерватории и Межамериканской обсерватории Серро-Тололо. Оказалось, что в околоземном пространстве летает много неизвестных объектов", — говорит Скотт Шеппард из Института Карнеги, Вашингтон, США.

Самыми яркими представителями новых, недавно открытых учеными астероидов, являются Ayló'chaxnim 2020 AV2, орбита которого находится внутри орбиты Венеры и 2021 PH27, астероид, который имеет самый короткий период вращения вокруг Солнца.

"До этого существования подобных астероидов предсказывали только компьютерные модели. Но теперь мы знаем о существовании группы астероидов под названием Атиры, орбита которых находится внутри Земли, Ватиры, с орбитой внутри орбиты Венеры и есть еще Вулканоиды. Эту группу астероидов астрономы еще не обнаружили, но модели предсказывают, что они должны летать в пределах орбиты Меркурия", — говрит Шеппард.

[ + – ] Изучение околоземных астероидов является ключевым фактором для улучшения наших знаний об эволюции Солнечной системы и того, как формировались планеты. Также эти астероиды могут представлять опасность для Земли Фото: Forbes

Предыдущие наблюдения за космосом показали, что за многие миллиарды лет в Солнечной системе сформировалось определенное стабильное количество астероидов. Но последующие исследование дали возможность ученым предположить, что их количество все же увеличивается. Особенно это касается околоземных астероидов. Как уже писал Фокус, новый набор научных данных, которые астрономы получили с помощью космического телескопа Gaia, показал, что в нашей планетной системе эти космических камней больше как минимум в 10 раз, чем считалось раньше.

"Сейчас основная теория происхождения околоземных астероидов состоит в том, что почти все они прибыли к нам из главного пояса астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Но могут быть и другие места, которые находятся намного дальше, из которых прилетают новые астероиды и пополняют количество Атиров и Ватиров", — говорит Шеппард.

По словам ученого, чем меньше по размеру околоземные астероиды, тем их труднее обнаружить. Хотя ученые считают, что уже обнаружено примерно 90% астероидов, которые представляют угрозу для нашей планеты и имеют диаметр 1 км или больше.

[ + – ] Чем меньше по размеру околоземные астероиды, тем их труднее обнаружить. Хотя ученые считают, что уже обнаружено примерно 90% астероидов, которые представляют угрозу для нашей планеты и имеют диаметр 1 км или больше Фото: Live Science

"Но существуют околоземные астроиды с подобным размером, которые находятся слишком близко к Солнцу и пока их еще не увидели, но обзоры космоса продолжаются", — говорит Шеппард.

Ка уже сообщал Фокус, в начале июля этого года к Земле на очень близкое расстояние приблизился околоземный астероид, который смогли обнаружить всего за несколько дней до его опасного сближения с планетой.