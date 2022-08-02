Його лиш виявили. До Землі летить величезний астероїд зі швидкістю 116 000 км/год

Астрономи лише кілька днів тому виявили космічний камінь розміром із хмарочос, і він наблизиться до Землі вже в середу, 3 серпня.

Новий величезний астероїд вчені виявили лише тиждень тому і назвали його 2022 OE2. Вже в середу, 3 серпня, цей космічний камінь наблизиться до Землі. Враховуючи його розмір та відстань від нашої планети, його вважають потенційно небезпечним, повідомляє Newsweek.

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Астероїд під назвою 2022 року OE2 вчені виявили 26 липня 2022 року, а вже 3 серпня цей космічний об'єкт наблизиться на потенційно небезпечну для Землі відстань.

Згідно з класифікацією NASA, навколоземні астероїди, до яких належить 2022 OE2, якщо вони мають розмір понад 140 метрів у діаметрі і знаходяться на відстані менш як 7,4 млн км від Землі, є потенційно небезпечними.

Згідно з оцінками вчених, астероїд 2022 OE2 має діаметр від 170 до 380 метрів і летить до Землі з неймовірно величезною швидкістю в 160 тисяч км/год. У середу, 3 серпня, він наблизиться до Землі на відстань 5,1 млн км від нашої планети.

[ + – ] Згідно з оцінками вчених, астероїд 2022 OE2 має діаметр від 170 до 380 метрів і летить до Землі з неймовірно величезною швидкістю в 160 тисяч км/год. У середу, 3 серпня, він наблизиться до Землі на відстань 5,1 млн км від нашої планети Фото: Seneca-Guns

Оцінити точний розмір астероїдів іноді буває складно, адже вони значно менші і темніші, ніж решта об'єктів на небі. Астрономи покладаються на кількість відбитого світла таким космічним каменем. Чим більший астероїд, тим більше світла він відбиватиме. Не завжди розрахунки вчених збігаються з точними розмірами астероїдів.

За даними NASA, нічого не передбачає, що цей астероїд зіткнеться із Землею. Він повинен пролетіти повз, не представляючи загрози для планети. За словами вчених, астероїд буде перебувати під час свого зближення із Землею на відстані, яка у 13 разів перевищує відстань до Місяця.

На сьогодні вчені виявили вже десятки тисяч навколоземних астероїдів, багато з яких вважаються потенційно небезпечними для Землі. Адже якщо хоча б один такий космічний камінь впаде на планету, він завдасть значних збитків навіть на регіональному рівні.

У NASA вважають, що протягом найближчих 100 років жоден з відомих астероїдів не повинен зіткнутися із Землею. Хіба що станеться якась надзвичайна подія і траєкторія його польоту зміниться. Але згідно з останніми прогнозами таких подій не очікується.

[ + – ] У NASA вважають, що протягом найближчих 100 років жоден з відомих астероїдів не повинен зіткнутися із Землею. Хіба що станеться якась надзвичайна подія і траєкторія його польоту зміниться. Але згідно з останніми прогнозами таких подій не очікується Фото: NASA

Проте NASA готується до того, що такий інцидент у космосі все ж таки може трапитися. Тому, щоб змінити траєкторію польоту астероїда, який потенційно загрожує Землі, можна буде за допомогою спеціального космічного апарату. Як уже писав Фокус, такий апарат спробує вперше в історії змінити орбіту астероїда вже восени 2022 року. Варто зауважити, що цей астероїд не становить загрози, а є тренувальним майданчиком для нової технології NASA.

Також Фокус писав про те, що в суботу, 30 липня, до Землі на небезпечну відстань наблизилися два великі астероїди. Вони також мають великий розмір, але благополучно пролетіли повз нашу планету.

На початку липня цього року, як уже писав Фокус, невеликий астероїд наблизився до Землі лише на кілька десятків тисяч кілометрів, але також пролетів повз.