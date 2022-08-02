Его только обнаружили. К Земле летит огромный астероид со скоростью 116 000 км/час

Астрономы всего несколько дней назад обнаружили космический камень размером с небоскреб, и он приблизится к Земле уже в среду, 3 августа.

Новый огромный астероид ученые обнаружили всего неделю назад и назвали его 2022 OE2. Уже в среду, 3 августа, этот космический камень приблизится к Земле. Учитывая его размер и расстояние от нашей планеты, он считается потенциально опасным, сообщает Newsweek.

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Астероид под названием 2022 OE2 ученые обнаружили 26 июля 2022 года, а уже 3 августа этот космический объект приблизится на потенциально опасное для Земли расстояние.

Согласно классификации NASA, околоземные астероиды, к которым принадлежит 2022 OE2, если они имеют размер больше 140 метров в диаметре и находятся на расстоянии меньше, чем 7,4 млн км от Земли, являются потенциально опасными.

Согласно оценкам ученых, астероид 2022 OE2 имеет в диаметре от 170 до 380 метров и летит к Земле с невероятно огромной скоростью в 160 тысяч км/час. В среду, 3 августа он приблизится к Земле на расстояние в 5,1 млн км от нашей планеты.

[ + – ] Согласно оценкам ученых, астероид 2022 OE2 имеет в диаметре от 170 до 380 метров и летит к Земле с невероятно огромной скоростью в 160 тысяч км/час. В среду, 3 августа он приблизится к Земле на расстояние в 5,1 млн км от нашей планеты Фото: Live Science

Оценить точный размер астероидов иногда бывает сложно, ведь они значительно меньше и темнее, чем остальные объекты на небе. Астрономы полагаются на количество отраженного света таким космическим камнем. Чем больше астероид, тем больше света он будет отражать. Но не всегда расчеты ученых совпадают с точными размерами астероидов.

По данным NASA, ничего не предполагает, что этот астероид столкнется с Землей. Он должен пролететь мимо, не представляя угрозы для планеты. По словам ученых, астероид будет находиться во время своего сближения с Землей на расстоянии, которое в 13 раз превышает расстояние до Луны.

На сегодня ученые обнаружили уже десятки тысяч околоземных астероидов, многие из которых считаются потенциально опасными для Земли. Ведь если хотя бы один такой космический камень упадет на планету, то он нанесет значительный ущерб даже на региональном уровне.

В NASA считают, что в ближайшие 100 лет ни один из известных астероидов не должен столкнутся с Землей. Разве что произойдет какое-то чрезвычайное событие, и траектория его полета изменится. Но согласно последним прогнозам таких событий не ожидается.

[ + – ] В NASA считают, что в ближайшие 100 лет ни один из известных астероидов не должен столкнутся с Землей. Разве что произойдет какое-то чрезвычайное событие, и траектория его полета изменится. Но согласно последним прогнозам таких событий не ожидается Фото: NASA

Тем не менее NASA готовится к тому, что подобный инцидент в космосе все же может случится. Поэтому, чтобы изменить траекторию полета потенциально угрожающего Земле астероида можно будет с помощью специального космического аппарата. Как уже писал Фокус, такой аппарат попробует впервые в истории изменить орбиту астероида уже осенью 2022 года. Стоит заметить, что этот астероид не представляет угрозы, а является тренировочной площадкой для новой технологии NASA.

Также Фокус писал о том, что в субботу 30 июля к Земле на опасное расстояние приблизились два крупных астероида. Они также имеют большой размер, но благополучно пролетели мимо нашей планеты.

В начале июля этого года, как уже писал Фокус, небольшой астероид приблизился к Земле всего на несколько десятков тысяч километров, но также пролетел мимо.