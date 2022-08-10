Опасный астероид летит к Земле: его скорость в 27 раз превышает скорость звука

Этот космический камень, размером с синего кита, приблизится к нашей планете со скоростью 33 000 км/час.

Согласно прогнозам NASA, уже в пятницу, 12 августа к Земле приблизится потенциально опасный огромный астероид, который летит со скоростью, которая превышает скорость звука в 27 раз, сообщает Live Science.

Скорость звука в воздухе на Земле составляет примерно 1200 км/час, а потенциально опасный астероид, согласно классификации NASA, летит к нашей планете со скоростью примерно 33 000 км/час.

Диаметр астероида, который называется 2015 FF колеблется в диапазоне между 13 и 28 метрами, что можно сопоставить с размером взрослого синего кита. Ученые из NASA считают, что этот космический объект должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 4,3 млн км. По космическим меркам это очень близкое расстояние.

Все астероиды, которые находятся в пределах примерно 200 млн км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние в 7,8 млн км, то им присваивают статус потенциально опасных астероидов, которые могут угрожать Земле.

[ + – ] Диаметр астероида, который называется 2015 FF колеблется в диапазоне между 13 и 28 метров, что можно сопоставить с размером взрослого синего кита Фото: Live Science

По словам ученых, в космосе может произойти любое непредвиденное событие, которое изменит орбиту подобного опасного астероида. На траекторию полета может повлиять как притяжение Земли, так и столкновение с другим астроидам. А потому NASA внимательно следит за всеми потенциально опасными космическими камнями.

С помощью наземных телескопов ученые NASA следят околоземными астероидами, чтобы иметь возможность спрогнозировать их возможное падение на Землю. Например, с помощью этих наблюдений были выявлены два небольших космических камня, которые все же упали на Землю несколько лет назад. Это были астероиды, диаметром 3 метра каждый. Первый, под названием 2018 LA упал в июне 2018 года на юге Африки. Причем его обнаружили всего за несколько часов до падения. Второй астероид, под названием 2019 MO упал у берегов Пуэрто-Рико в также в июне, но уже 2019 года. От падения этих астероидов никто не пострадал.

[ + – ] С помощью наблюдений были выявлены два небольших космических камня, которые все же упали на Землю несколько лет назад. Это были астероиды, диаметром 3 метра каждый Фото: Live Science

Хорошая новость от NASA состоит в том, что согласно расчетам их ученых, до конца 21 века боятся падения действительно крупного астероида на Землю не стоит. Но, как уже было сказано выше, все может измениться в космосе в любой момент во время полета потенциально опасного космического камня.

Фокус уже писал о том, что в начале августа мимо Земли пронесся на скорости в 160 тысяч км/час астероид диаметром от 170 до 380 метров. Точный размер астероидов ученым иногда сложно определить из-за разных факторов.

В конце июля, как уже писал Фокус, возле Земли пролетели сразу 2 больших астероида разных размеров.

NASA уже в осенью этого года узнает насколько эффективно работает их технология по изменению орбиты астероида, как уже писал Фокус.

Кстати, Китай также планирует испытать свою технологию по изменению траектории полета астероидов. Местные ученые решили запустить в астероид Бенну сразу 23 космических ракеты.