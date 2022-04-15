Міжзоряний об'єкт із секретних матеріалів ВПС США: вчені сумніваються в "прибульцю"

Дослідники скептично поставилися до заяви Космічного командування ВПС США, що метеорит, що згорів в атмосфері Землі, прибув не з Сонячної системи.

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Космічне командування ВПС США у нещодавно опублікованих розсекречених документах визнало, що метеорит, який згорів в атмосфері Землі в січні 2014 року, є "прибульцем" з іншої зоряної системи. Але деякі вчені не згодні з цим твердженням і пропонують свої аргументи, повідомляє Gizmodo.

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Якщо метеорит, який 7 років тому прилетів на Землю, є міжзоряним об'єктом, значить він стає першим таким об'єктом, який виявили. Адже до цієї заяви вважалося, що пальму першості зберігає в себе незвичайний космічний об'єкт під назвою Оумуамуа, знайдений 5 років тому.

Початок історії

Космічне командування ВПС США підтвердило дослідження вчених із Гарвардського університету, яке вони опублікували ще у 2019 році. В ньому йшлося, що метеорит, який важив 500 кг і мав діаметр 45 см, прибув не з Сонячної системи. Про це свідчить його висока швидкість та траєкторія польоту. Вчені припустили, що він прилетів із зоряної системи, яка знаходиться у товстому диску нашої галактики.

Космічне командування ВПС США постійно відстежує різні навколоземні об'єкти за допомогою своїх супутників виявлення таких "вогняних куль", які можуть бути ракетами супротивника.

Сумніви вчених

"Я не вважаю цю заяву науковим підтвердженням факту входу в атмосферу міжзоряного об'єкта. Немає докладної інформації. Ця інформація здебільшого засекречена військовими. А без подробиць цей аналіз є не повним", — говорить Джонатан Макдавелл, астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Є ще одна причина, через яку вчені не довіряють даними про метеорит 2014 року, який назвали першим міжзоряним об'єктом.

"Є дані про те, що урядові супутники, які стежать за такими вогняними кулями, іноді видають помилкові результати, особливо, які стосується швидкості та траєкторії польоту таких об'єктів", — говорить Алан Джексон, астрофізик з Університету штату Аризона.

"Ми не сумніваємося в тому, що перший міжзоряний метеорит міг згоріти в атмосфері Землі. Але поки що немає докладного аналізу даних, формулювання "просто довіртеся нам" не є науковим підтвердженням", — каже Стівен Деш з Університету штату Аризона.

[ + – ] Якщо метеорит, який 7 років тому прилетів на Землю, є міжзоряним об'єктом, значить він стає першим таким об'єктом, який виявили. Адже до цієї заяви вважалося, що пальму першості зберігає в себе незвичайний космічний об'єкт під назвою Оумуамуа, виявлений 5 років тому Фото: ESO

Цифри, які нічого не означають

За словами Джексона, поки що немає можливості вивчити всю інформацію, не можна сказати точно, що це був за об'єкт. Тобто, чи був він з іншої зоряної системи.

"Якщо швидкість і траєкторія цього метеорита вказана правильно, то він може і був першим, який прилетів ззовні Сонячної системи. Але точних обчислень немає. А твердження вчених із Гарварду, що це точно був міжзоряний об'єкт на 99,99%, — це просто цифри, взяті зі стелі", — каже Джексон.

За словами вчених, велику допомогу у виявленні міжзоряних об'єктів можуть надати космічний телескоп Вебба та Обсерваторія імені Вери Рубін, яка має розпочати невдовзі свою роботу в Чилі.

Фокус докладно писав і про заяву Космічного командування ВПС США, і дослідження гарвардських учених. Саме вони першими заявили, що метеорит, який прилетів на Землю, 7 років тому є першим міжзоряним об'єктом.

Нагадуємо, що вчені пропонують відправити космічний апарат до 22-річної подорожі, щоб він відповів на головне питання: що таке насправді Оумуамуа?