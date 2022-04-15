Межзвездный объект из секретных материалов ВВС США: ученые сомневаются в "пришельце"

Исследователи скептически отнеслись к заявлению Космического командования ВВС США, что метеорит, сгоревший в атмосфере Земли прибыл не из Солнечной системы.

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Космическое командование ВВС США в недавно опубликованных рассекреченных документах признало, что метеорит, который сгорел в атмосфере Земли в январе 2014 года является "пришельцем" из другой звездной системы. Но некоторые ученые не согласны с этим утверждением и предлагают свои доводы, сообщает Gizmodo.

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Если метеорит, который 7 лет назад прилетел на Землю является межзвездным объектом, значит он становится первым подобным объектом, который обнаружили. Ведь до этого заявления считалось, что пальму первенства сохраняет за собой необычный космический объект под названием Оумуамуа, обнаруженный 5 лет назад.

Начало истории

Космическое командование ВВС США подтвердило исследование ученых из Гарвардского университета, которое они опубликовали еще в 2019 году. В нем говорилось, что метеорит, который весил 500 кг и имел диаметр 45 см прибыл не из Солнечной системы. Об этом говорит его высокая скорость и траектория полета. Ученые предположили, что он прилетел из звездной системы, которая находится в толстом диске нашей галактики.

Космическое командование ВВС США постоянно отслеживает разные околоземные объекты с помощью своих спутников обнаружения подобных "огненных шаров", которые могут быть ракетами противника.

Сомнения ученых

"Я не считаю это заявление научным подтверждением факта входа в атмосферу межзвездного объекта. Нет подробной информации. Эта информация в основном засекречена военными. А без подробностей этот анализ является не полным", — говорит Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Есть еще одна причина, по которой ученые не доверяют данным, касающихся метеорита 2014 года, который назвали первым межзвездным объектом.

"Есть данные о том, что правительственные спутники, которые следят за подобными огненными шарами иногда выдают ошибочные результаты, особенно, что касается скорости и траектории полета таких объектов", — говорит Алан Джексон, астрофизик из Университета штата Аризона.

"Мы не сомневаемся в том, что первый межзвездный метеорит мог сгореть в атмосфере Земли. Но пока нет подробного анализа данных, формулировка "просто доверьтесь нам" не является научным подтверждением", — говорит Стивен Деш из Университета штата Аризона.

[ + – ] Если метеорит, который 7 лет назад прилетел на Землю является межзвездным объектом, значит он становится первым подобным объектом, который обнаружили. Ведь до этого заявления считалось, что пальму первенства сохраняет за собой необычный космический объект под названием Оумуамуа, обнаруженный 5 лет назад Фото: ESO

Цифры, которые ничего не означают

По словам Джексона, пока нет возможности изучить всю информацию, нельзя сказать точно, что это был за объект. То есть был ли он из другой звездной системы.

"Если скорость и траектория этого метеорита указана верно, то он может и был первым, который прилетел извне Солнечной системы. Но точных вычислений нет. А утверждение ученых из Гарварда, что это точно был межзвездный объект на 99,99% — это просто цифры, взятые с потолка", — говорит Джексон.

По словам ученых, большую помощь в обнаружении межзвездных объектов могут оказать космический телескоп Уэбба и Обсерватория имени Веры Рубин, которая должна начать скоро свою работу в Чили.

Фокус подробно писал и о заявлении Космического командования ВВС США, и об исследовании гарвардских ученых. Именно они первыми заявили, что метеорит, который прилетел на Землю 7 лет назад является первым межзвездным объектом.

Напоминаем, что ученые предлагают отправить космический аппарат в 22-летнее путешествие, чтобы он ответил на главный вопрос: что такое на самом деле Оумуамуа?