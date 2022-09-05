Експерти спантеличені тим, що вчений із Гарварду шукає інопланетні уламки в океані

У пошуках позаземного розуму вчені спрямовують свої погляди на космос. Але один учений вважає, що нам слід досліджувати дно Тихого океану, щоб їх знайти.

Фізик Аві Леб із Гарвардського університету вже неодноразово відрізнявся тим, що робив гучні та досить сміливі заяви про існування позаземного розуму. Його гіпотези дивують наукову спільноту і це стосується його теорії про те, що перший міжзоряний об'єкт, який упав на Землі у 2014 році, має штучне походження. Зокрема, вчений вважає, що це не звичайний метеорит, а уламок космічного корабля інопланетян. І його обов'язково треба знайти на дні Тихого океану. Але експерти спантеличені таким прагненням знайти створений потенційними інопланетянами об'єкт на Землі і активно критикують це рішення, пише Futurism.

Як вже писав Фокус, Аві Леб активно закликає наукову спільноту серйозніше поставитися до існування позаземного розуму і навіть заявив про те, що докладатиме всіх зусиль, щоб довести його існування.

Про те, що метеорит, який впав у 2014 році, який назвали першим міжзоряним об'єктом нашої Сонячної системи, може бути, на думку Леба, уламком космічного корабля інопланетян, Фокус також писав.

Йдеться про міжзоряний об'єкт, який отримав назву CNEOS 2014-01-08 і впав у Тихий океан у 2014 році. Вважається, що цей метеорит, діаметром 45 см, летів зі швидкістю понад 90 тисяч км/год і розпався шматочки, що лежать на дні Тихого океану.

[ + – ] Фізик Аві Леб із Гарвардського університету вже неодноразово відрізнявся тим, що робив гучні та досить сміливі заяви про існування позаземного розуму. Його гіпотези дивують наукову спільноту і це стосується його теорії про те, що перший міжзоряний об'єкт, який впав на Землі у 2014 році, має штучне походження Фото: Seneca-Guns

Щодо того, чи є цей метеорит міжзоряним об'єктом, вчені сперечаються досі. Але Аві Леб наполягає на тому, що цей об'єкт прибув не із Сонячної системи, був першим у своєму роді і може мати штучне походження. Свої припущення вчений будує навіть на величезній швидкості руху об'єкта до Землі.

Фізик заявляє, що, на його думку, цей об'єкт набагато міцніший, ніж звичайний метеорит, що складається із заліза. Секретні документи військових США підтверджують теорію Леба про те, що це був все ж таки міжзоряний об'єкт, як уже писав Фокус. Але там йдеться саме про метеорит, а не про щось інше. Більшість вчених наполягають на тому, що метеорит не має жодного відношення до інопланетян, навіть якщо він прибув з іншої зіркової системи.

За словами Стіва Деша з Університету штату Арізона, дуже важко визначити точну швидкість польоту такого об'єкта. Таки головний фактор, що вказує на міжзоряне походження об'єкта, на якому будується теорія Леба, Деш ставить під сумнів.

За словами астрофізика Ітана Сігела, гіпотеза про те, що цей об'єкт має відношення до інопланетян, не терпить жодної критики і є не просто неправдоподібною, а пародією на науково обґрунтовану теорію.

Але, схоже, жодна критика не хвилює Аві Леба, який планує зібрати трохи більше, ніж півтора мільйона доларів, щоб виявити уламки, як він вважає, інопланетного об'єкта на дні Тихого океану. Докладно про цю місію Фокус уже писав.

"Найідеальніший результат наших пошуків полягає в тому, що ми зможемо виявити не тільки уламки міжзоряного об'єкта, а й частини передового технологічного пристрою. Це може бути щось схоже на iPhone сотої версії. Я б із задоволенням натиснув кнопку на такому пристрої", — Каже Леб.