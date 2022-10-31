У Сонячній системі літає 4 квінтильйони апаратів інопланетян: що з'ясував учений із Гарварду

Знаменитий мисливець за інопланетянами Аві Леб представив своє нове дослідження, і здається неймовірною теорія, яку він може підтвердити фактами.

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Астроном із Гарвардського університету, який відомий своїми теоріями про існування позаземного життя, у своєму новому дослідженні заявив, що, можливо, в Сонячній системі можна виявити 4 квінтильйони інопланетних космічних апаратів. Це дослідження продовжує тему загадкового міжзоряного об'єкта Оумуамуа, який відвідав Сонячну систему ще 5 років тому. Чи є цей дивний об'єкт у формі сигари космічним кораблем інопланетян, вчені сперечаються досі, пише Futurism.

Аві Леб є одним із небагатьох учених, який продовжує стверджувати, що Оумуамуа не просто прилетів з іншої зіркової системи, а може бути космічним кораблем інопланетян. Принаймні вчений не відкидає такої можливості.

[ + – ] Аві Леб є одним із небагатьох учених, який продовжує стверджувати, що Оумуамуа не просто прилетів із іншої зіркової системи, а може бути космічним кораблем інопланетян. Принаймні вчений не відкидає такої можливості Фото: Daily Beast

Тепер Леб поставив ще одне питання: скільки таких об'єктів з інших зіркових систем може бути в Сонячній системі та в її околицях? Згідно з його новим дослідженням, таких об'єктів може бути цілих 4 000 000 000 000 000 000 або 4 квінтильйони. І кожен із них може мати штучне походження, тобто його могли створити представники позаземного розуму.

На перший погляд здається, що це величезна цифра, але Сонячна система також величезна, а її околиці, тобто регіон до найближчої зірки, також великі. Але виявити такі об'єкти, за словами Леба, надзвичайно складно.

Леб вважає, що 4 квінтильйони об'єктів не обов'язково є інопланетними космічними кораблями або апаратами. Це можуть бути уламки таких об'єктів або фрагменти будь-яких невідомих нам позаземних технологій. Просто їх ще не знайшли.

"Скільки вже виявлено на сьогодні міжзоряних об'єктів? Їх лише чотири: Оумуамуа, метеорити CNEOS 2014-01-08 і CNEOS 2017-03-09, а ще комета Борисова. Використовуючи показники їх виявлення за допомогою звичайних математичних розрахунків, можна дізнатися приблизну кількість міжзоряних об'єктів на околицях Сонця", — говорить Леб.

[ + – ] Щодо розмірів цих об'єктів, то вони точно менші, ніж знаменитий Оумуамуа, довжина якого оцінюється в районі 200 метрів Фото: Daily Beast

Під час обчислення кількості потенційних міжзоряних об'єктів у Леба вийшло одразу два результати.

Одна цифра стосується тих об'єктів, які літають у Сонячній системі та її околицях, і їх навряд чи можна виявити за допомогою існуючих технологій. Таких об'єктів, як підрахував Леб, цілих 40 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 або 40 децильйонів.

Але інша цифра, 4 квінтильйони, належить до об'єктів, які можуть літати близько до Сонця і астрономи мають шанс виявити їх. І саме вони, найімовірніше, є позаземними космічними апаратами.

Щодо розмірів, то вони точно менші, ніж знаменитий Оумуамуа, довжина якого оцінюється в районі 200 метрів. Найімовірніше, вони не більші від 1 метра в діаметрі і можуть бути просто камінням з-за меж Сонячної системи. Але Леб вважає, що ці об'єкти, принаймні багато хто з них, можуть бути інопланетними апаратами. Причому на 1 млн об'єктів розміром в 1 метр, можуть припадати такі ж гіганти, як і Оумуамуа.

Якщо ці об'єкти так складно виявити, то як їх знайти? Леб вважає, що той самий космічний телескоп Вебба зможе визначити де об'єкт місцевого походження, а де той, який прибув до нас ззовні Сонячної системи. Навіть якщо він дуже маленький.

[ + – ] Леб вважає, що той самий космічний телескоп Вебба зможе визначити де об'єкт місцевого походження, а де той, який прибув до нас ззовні Сонячної системи. Навіть якщо він дуже маленький Фото: NASA

Також за словами Леба, телескоп в Обсерваторії імені Вери Рубін, яка розпочне свою роботу 2023 року в Чилі, зможе розрізнити крихітні елементи на поверхні таких об'єктів, щоб можна було сказати, що це не астероїд, а інопланетна технологія.

Інші вчені, як і раніше, скептично сприйняли нову теорію Леба, але це не говорить про те, що це неможливо.

Фокус вже писав про те, що нещодавно навколо міжзоряного об'єкта Оумуамуа спалахнув новий скандал. Група вчених вирішила спростувати теорію Леба у тому, що це космічний корабель позаземної цивілізації. У результаті, кожна сторона привела свої переконливі аргументи на користь своєї версії.

Також Фокус писав про те, що Аві Леб розкритикував українських учених, які заявили про те, що їм вдалося виявити НЛО в небі над Україною.

Як вже писав Фокус, інопланетяни швидше за все не відвідають Землю, тому що наша планета обертається навколо не цікавої для них зірки.