Самые безумные теории заговоров о космосе. Топ-5 заблуждений, в которые все еще верят люди

"На самом деле все не так, как нам рассказывают, а правительство скрывает…" Человечество активно осваивает космос, однако теории заговора о плоской Земле, Девятой планете и каналах на Марсе продолжают множиться. Фокус собрал топ-5 самых популярных теорий заговора о космосе, в которые люди все еще верят.

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С древних времен повелось так: если люди не могли объяснить какое-то природное явление, они приписывали это действием сверхъестественных сил. И даже с развитием науки и появлением доказательств и объяснений практически всего, что окружает человека, остаются те, кто не верит ученым.

Там, где есть что-то необъяснимое сразу появляется место для конспирологических теорий или теорий заговора. Многие люди несут в массы, теперь еще и с помощью социальных сетей, свои самые безумные идеи о космосе и окружающем мире. И хотя ученые давно разоблачили все теории заговора о космосе, они продолжают существовать и обретать все новых и новых приверженцев.

Конспирологические теории можно перечислять десятками, но Фокус собрал топ-5 самых популярных теорий заговора о космосе, в которые люди все еще верят.

Теории заговора о космосе: Земля не круглая, а плоская

Одна из самых популярных теорий заговора — утверждение о том, что наша планета не круглая. Якобы Земля на самом деле — это плоский диск, который летает в космосе. Некоторые плоскоземельцы (сторонники теории плоской Земли) утверждают, что космоса вообще не существует и плоская Земля просто зафиксирована на одном месте.

[ + – ] Одной из самых популярных теорий заговора является утверждение о том, что наша планета не является круглой, а на самом деле это плоский диск, который летает в космосе Фото: Live Science

В строгом понимании, наша планета действительно не идеальный шар: Земля — это сфера, которая немного приплюснута на полюсах. Но она точно не плоская. И это доказали еще древнегреческие ученые. А сегодня это могут подтвердить тысячи снимков из космоса, которые сделали как космические аппараты, так и астронавты МКС.

Тем не менее, сторонники теории о плоской Земле продолжают верить в свою теорию. Они утверждают, что если бы планета была круглой, то горизонт не мог бы всегда находиться на уровне глаз. И все, что говорят ученые – это неправда и попытка скрыть истину, которую, в тайных целях, поддерживают правительства ведущих стран мира.

[ + – ] В индуизме и буддизме земля людей рассматривается как гигантский диск, окруженный океаном. В центре диска расположена гора Меру, вершина мира

У сторонников теории о плоской Земле даже существуют официальные сообщества, которые продвигают свою безумную идею в массы. Сложно сказать точно, сколько людей на Земле верят в плоскую Землю, но их точно немало.

В любом случае все фотографии Земли из космоса плоскоземельцы называют мастерски созданными мистификациями. По мнению некоторых плоскоземельцев посреди земного диска находится Антарктида, а край этого диска окружен ледяной стеной — чтобы вода не стекала вниз.

Теории заговора о космосе: NASA на самом деле не существует

Еще одной популярной теорией заговора является утверждение о том, что американского космического агентства NASA не существует. То есть, организация с таким названием есть, но она не занимается исследованием космоса, запуском ракет и спутников, а также космических аппаратов для исследования планет Солнечной системы. Да и на Луну никто не летал, но об этом будет сказано дальше.

[ + – ] Еще одна популярная теория заговора — утверждение о том, что американского космического агентства NASA не существует Фото: Скриншот

Некоторые люди считают, что главной задачей сотрудников NASA является порождение разнообразных мистификаций и фейковых сообщений о космосе, а также фотографий, которые на самом деле были созданы либо с помощью Photoshop или компьютерной графики. То есть, все снимки других планет и спутников Солнечной системы – это неправда. Также никаких марсоходов на Марсе нет, люди никогда не летали в космос, а МКС – это павильоны Голливуда.

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На самом деле агентство NASA было создано еще в 1958 году в ответ на космическую программу СССР и успешный запуск первого советского искусственного спутника Земли. Затем космическое агентство включилось в космическую гонку с Советским Союзом, в которой все-таки победило. Многочисленные успешные миссии продолжают исследовать космос, а космические телескопы, которые были запущены благодаря NASA, показывают все разнообразие нашей Вселенной.

Даже обычная для нас система GPS не могла бы работать без спутников, которые летают на околоземной орбите. Да, их тоже отправили туда не без помощи NASA. Но миллионы людей во всем мире продолжают верить в то, что американское космическое агентство просто тратит миллиарды долларов, чтобы поддерживать миф о достижениях в исследовании космоса.

Теории заговора о космосе: высадки человека на Луну никогда не было?

Для многих людей высадка в 1969 году американских астронавтов на Луну в рамках миссии "Аполлон-11" является обманом. Если быть точнее, то сторонники "лунной теории заговора" считают, что это очень качественная мистификация. И без помощи Голливуда здесь не обошлось.

[ + – ] Для многих людей высадка в 1969 году американских астронавтов на Луну в рамках миссии "Аполлон-11" является обманом. Если быть точнее, то сторонники "лунной теории заговора" считают, что это очень качественная мистификация Фото: NASA

Приверженцы этого мифа считают, что вся высадка на Луну была снята в павильонах Голливуда под чутким руководством режиссера Стэнли Кубрика. Сторонники этой теории заговора задаются несколькими вопросами.

Если высадка на Луну действительно была, то:

Почему на фотографиях с Луны не видно звезд?

Почему флаг США развевается в безвоздушном пространстве?

Почему на фотографиях видны следы космонавтов, а не следы приземлившихся космических аппаратов?

Ответы на эти вопросы уже давно представили ученые из NASA.

На небе нет звезд по той же причине, по которой их не видно в дневное время на Земле. Все звезды затмевает собой яркий свет Солнца. Также увидеть звезды мешала недостаточная выдержка на камерах астронавтов.

Флаги США развеваются потому, что в них были вставлены металлические стержни, иначе это полотно просто бы висело.На самом деле оно и не развевается, а держится на каркасе.

Посадочные аппараты, хоть и были тяжелее самих астронавтов, все же не оставили таких явных следов на лунном грунте из-за того, что их масса распределена более равномерно, чем вес астронавтов, которые ступали по поверхности в тяжелых ботинках.

Явным доказательством того, что 12 американских астронавтов действительно побывали на Луне с 1969 года по 1972, являются снимки разных орбитальных аппаратов, на которых видны следы их пребывания на спутнике Земли.

[ + – ] Явным доказательством того, что люди на Луне все-таки побывали, стали снимки с орбитальных аппаратов Фото: NASA

Согласно исследованиям американских ученых, примерно 5% жителей США все еще верят в то, что на Луне людей не было и правительство скрывает правду. И его в этом якобы поддерживает NASA.

Весомым доказательством пребывания человека на Луне стали почти 400 кг лунного грунта, которые доставили на Землю в рамках миссий "Аполлон".

Но миллионы людей во всем мире все еще верят в то, лунная программа – это фантастика. И это несмотря на то, что NASA планирует уже через несколько лет совершить повторную высадку астронавтов на нашем спутнике.

Теории заговора о космосе: таинственная Девятая планета

Как известно, с 2006 года Плутон уже не считается планетой Солнечной системы и сейчас мы знаем только 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца. Тем не менее, астрономы предполагают, что Девятая планета все же существует где-то на краю Солнечной системы.

Ученые даже предложили способы ее обнаружить и добраться к ней, но пока только с помощью беспилотных космических миссий.

[ + – ] Многие конспирологи считают, что далеко за Нептуном находится не просто загадочная, а опасная планета и называется она Нибиру Фото: Daily Mail

Но многие конспирологи считают, что далеко за Нептуном находится не просто загадочная, а опасная планета — и называется она Нибиру. Впервые это название использовал в одной из своих книг американский писатель Захария Ситчин еще в 1976 году. По его словам, он смог сделать перевод древней шумерской надписи, в которой говорилось о существовании этой планеты, которая делает полный оборот вокруг Солнца за 3600 лет.

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Некоторые приверженцы теорий заговора даже предполагают, что эта планета обязательно столкнется с Землей. Это должно было произойти сначала в 2003 году, затем в 2012 году… Называли много новых дат, так или иначе, сторонники теории о планете Нибиру уверены, что ужасное столкновение должно случиться в ближайшем будущем.

Хотя существование Девятой планеты до сих пор не нашло научных подтверждений, все же ученые продолжают ее искать. Ведь наличие такого объекта может объяснить необычные движения космических тел в поясе Койпера. Это огромная область космоса за Нептуном, где вокруг Солнца вращаются тысячи ледяных объектов. Правда, ученые убеждены в том, что если они обнаружат загадочную Девятую планету, то она точно не будет представлять угрозы для Земли.

Теории заговора о космосе: самые известные мифы о Марсе

Марс до сих пор таит в себе множество тайн, которые еще предстоит раскрыть ученым. Тем не менее, некоторые данные, которые становятся доступными для общественности, превращаются в почву для разнообразных марсианских теорий заговора.

Например, марсоходы Perseverance и Curiosity, да и другие космические аппараты, которые изучают Красную планету, постоянно присылают на Землю удивительные снимки поверхности. И на этих снимках можно обнаружить разные, порой необычные структуры.

Например, на одном из снимков марсохода Opportunity, некоторые люди увидели женскую фигуру, на других изображениях – фигуры животных и другие, казалось бы, искусственно созданные предметы. На самом деле это обычные марсианские камни, которые имеют необычную форму.

[ + – ] На одном из снимков марсохода Opportunity, некоторые люди увидели женскую фигуру, на других изображениях – фигуры животных и другие, казалось бы, искусственно созданные предметы Фото: NASA

Но конспирологи утверждают, что NASA на самом деле скрывает настоящую правду и на Марсе существует разумная жизнь. Что ж…Человеческий мозг способен создавать осмысленные образы, основываясь на незнакомых предметах — и люди иногда видят то, что хотят увидеть.

Если жизнь на Марсе и существует, то она точно не разумная, а представлена микроорганизмами. И то не факт, что они смогли выжить в суровых условиях планеты. Сейчас марсоходы активно ищут признаки ее существования в далеком прошлом, когда на Марсе было намного теплее и там находились реки и озера из жидкой воды.

Еще приверженцы теорий заговора считают, что на Марсе точно есть база инопланетян. Этот миф появился еще в 70-х годах прошлого века, когда космический аппарат "Викинг-1" сделал фото поверхности Марса и нам было видно что-то напоминающее лицо. Конспирологи до сих пор заявляют, что таким образом инопланетяне оставили для нас послание, которое подтверждает их существование.

[ + – ] Еще приверженцы теорий заговора считают, что на Марсе точно есть база инопланетян. Этот миф появился еще в 70-х годах прошлого века, когда космический аппарат "Викинг-1" сделал фото поверхности Марса и нам было видно что-то напоминающее лицо Фото: NASA

Данное лицо на Марсе – это проста груда камней, которые отбрасывают тень таким образом, что создается видимость наличия там очертаний лица. Это подтвердили снимки Марса, сделанные орбитальными аппаратами в начале 21 века.

Еще одна конспирологическая теория гласит, что на Марсе инопланетяне создали сеть каналов для подачи воды в более засушливые регионы. Но снимки с орбиты показали, что это обычное природное явление, каналы являются признаком эрозии почвы и ни о какой созданной марсианами сети речи не идет.

Марсоход Curiosity прислал на Землю необычный снимок поверхности Марса, на котором видна якобы искусственно созданная дверь. Некоторые пользователи Сети сразу же предположили, что эту дверь создали представители внеземной цивилизации и она ведет в тайное подземелье. Но ученые смогли быстро развенчать этот миф.

[ + – ] Марсоход Curiosity прислал на Землю необычный снимок поверхности Марса, на котором видна якобы искусственно созданная дверь. Некоторые пользователи Сети сразу же предположили, что эту дверь создали представители внеземной цивилизации и она ведет в тайное подземелье Фото: NASA

Почему люди верят в теории заговора?

Ученые считают, что ничего необычного нет в том, что люди создают для себя самые невероятные объяснения непонятных им явлений. Людям на самом деле нравится искать альтернативные объяснения настоящим научным исследованиям. При этом такие теории достаточно расплывчаты и не имеют четкой доказательной базы.

Самоуверенность, с которой конспирологи продвигают в массы свои безумные теории, придает таким историям особую привлекательность. Таким образом они имеют большое влияние на умы миллионов людей, которые досконально не разбираются в том или ином вопросе, а тем более, когда речь идет о космосе.

[ + – ] Ученые считают, что ничего необычного нет в том, что люди создают для себя самые невероятные объяснения непонятных им явлений. Людям на самом деле нравится искать альтернативные объяснения настоящим научным исследованиям Фото: Getty Images

Одно из исследований американских ученых показало, что не менее 40% американцев верят в той или иной мере хотя бы одной из многочисленных теорий заговора. Ученые считают, что люди готовы поверить в конспирологические утверждения хотя бы потому, что они идут в разрез с общепринятыми научными утверждениями. Некоторые люди часто задаются вопросом: а что, если нам действительно врут?

Такое отношение к теориям заговора уходит корнями в далекое прошлое человечества, когда неизвестным силам и явления придавали магическую или божественную природу. Например, миллиарды людей верят в Бога, хотя никогда его не видели и имеют лишь косвенные доказательства о его существовании.

Верить или не верить ученым – это личное дело каждого. Но многочисленные доказательства все же подтверждают то, что знания о космосе, которые мы имеем сегодня – это правда. Хотя нам еще многое предстоит выяснить о том, что на самом деле представляет собой Вселенная.

По материалам Live Science, Space, Universe Magazine, The Washington Post

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