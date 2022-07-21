Спустя 53 года. На Луне до сих пор видны следы астронавтов миссии Аполлон-11 (видео)

Снимки лунного орбитального аппарата доказывают, что на месте посадки первых людей на Луне в 1969 году все еще видно их присутствие.

53 года назад, 20 июля 1969 года двое землян впервые ступили на поверхность Луны. Это были астронавты миссии "Аполлон-11" Нил Арсмтронг и Эдвин Олдрин, известный как Базз Олдрин. Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сделал снимки места посадки лунного модуля, на которых до сих пор видны следы первых астронавтов на поверхности спутника Земли. Из этих снимков NASA сделало небольшое видео и опубликовало в своем аккаунте, посвященном лунным миссиям агентства, в Twitter, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] 53 года назад, 20 июля 1969 года двое землян впервые ступили на поверхность Луны. Это были астронавты миссии "Аполлон-11" Нил Арсмтронг и Эдвин Олдрин, известный как Базз Олдрин. Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сделал снимки места посадки лунного модуля, на которых до сих пор видны следы первых астронавтов на поверхности спутника Земли Фото: NASA

"Столько лет прошло, а следы первых людей на Луне все еще видны на поверхности и это подтверждают снимки с лунного орбитального аппарата", — сказано в заявлении NASA.

[ + – ] "Столько лет прошло, а следы первых людей на Луне все еще видны на поверхности и это подтверждают снимки с лунного орбитального аппарата", — сказано в заявлении NASA Фото: NASA

В рамках миссии "Аполлон-11" на Луну отправились трое американский астронавтов — Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз. 20 июля 1969 года Армстронг и Олдрин посадили лунный модуль на территории лунного Моря Спокойствия. А Коллинз остался ждать их на орбите Луны.

[ + – ] Астронавты миссии "Аполлон-11". Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Базз Олдрин Фото: NASA

В общей сложности астронавты провели на поверхности спутника Земли 21 час 36 минут и 21 секунду, а сам выход на поверхность Луны длился 2 часа 31 минуту и 40 секунд.

Миссия "Аполлон-11" на сегодня является самой известной из всех миссий программы "Аполлон". Хотя участники миссий "Аполлон-8", "Аполлон-9", и "Аполлон-10" сделали все необходимое, чтобы предоставить максимум полезных данных для того, чтобы высадка на Луну первых людей стала успешной.

[ + – ] Миссия "Аполлон-11" на сегодня является самой известной из всех миссий программы "Аполлон" Фото: NASA

Что касается орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, то он на сегодня передал больше всего данных из всех подобных аппаратов, которые когда-либо запускало NASA в космос. С 2009 года космический аппарат прислал на Землю уже 1,4 петабайта данных. Этот объем можно сравнить с 500 миллиардами страниц стандартного печатного текста.

[ + – ] Что касается орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, то он на сегодня передал больше всего данных из всех подобных аппаратов, которые когда-либо запускало NASA в космос. С 2009 года космический аппарат прислал на Землю уже 1,4 петабайта данных Фото: NASA

На сегодня всего 10 землян, и все они американцы, ступали на поверхность Луны. И сейчас NASA готовится к возвращению на спутник Земли, которое может состояться в 2025 году. Новая лунная программа имеет название Artemis и состоит из трех этапов.

[ + – ] Базз Олдрин на поврехности Луны Фото: NASA

Изначально, новая космическая ракета NASA Space Launch System, которая наконец-то прошла все испытания, отправится в космос вместе с космическим кораблем Orion. Он должен облететь Луну в автономном режиме без экипажа.

[ + – ] Изначально новая космическая ракета NASA Space Launch System, которая наконец-то прошла все испытания, отправится в космос вместе с космическим кораблем Orion. Он должен облететь Луну в автономном режиме без экипажа Фото: NASA

NASA планирует, что этот запуск состоится уже 29 августа 2022 года, хотя в агентстве назвали и резервные даты – 2 и 5 сентября. В космическом агентстве обещают сообщить о точной дате первого запуска в космос ракеты Space Launch System за неделю до старта. После того, как космический корабль Orion завершит свою лунную миссии он должен "приводниться" в Атлантическом океане.

Следующий этап включает в себя полет этого же космического корабля вокруг Луны уже с экипажем и только на третьем этапе, дата которого до сих пор точно не определена, первые земляне с 1972 года снова ступят на поверхность Луны. Кстати NASA планирует, что в составе этого экипажа будет впервые женщина, а также первый человек не европейского происхождения.

Как уже писал Фокус, NASA планирует уже в 2024 году построить на орбите Луны космическую станцию под названием Gateway. Для того, чтобы проверить стабильность ее будущей орбиты в космос отправили спутник CAPSTONE. У него сразу же возникли проблемы со связью, но потом спутник все же связался с Землей и продолжил миссию в обычном режиме.

Учитывая то, что NASA планирует уже в этом десятилетии высадить человека на Луну, сейчас многие компании занимаются созданием проектов первой лунной базы для астронавтов. Некоторые проекты, такие как проект "Стекло" выходят далеко за рамки обычной базы и представляют собой первую полноценную лунную колонию, как уже писал Фокус.