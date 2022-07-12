"Стекло" высотой 400 м. Появился новый проект базы на Луне с искусственной гравитацией (видео)
Японские ученые предлагают построить на спутнике Земли структуру, которая будет вращаться каждые 20 секунд для создания земной гравитации.
Согласно планам NASA, возращение человека на Луну состоится уже в 2025 году. После этого, в космическом агентстве, планируют создать постоянную обитаемую колонию на спутнике Земли. Поэтому ученые всего мира работают над созданием своих проектов лунной базы. В Японии представили не только свое видение будущей лунной колонии, но также рассказали о новом транспортном средстве для путешествий между планетами, сообщает Daily Mail.
"Мы начинаем жить в эпоху не просто освоения космического пространства, а в эпоху, когда люди скоро будут жить на Луне и Марсе. Поэтому наш проект предусматривает создание особой колонии как на спутнике Земли, так и на Марсе. Здесь люди будут жить, работать, прилетать сюда с туристической целью. Они смогут рожать и растить детей. Но самое главное они не будут переживать из-за низкой гравитации. В нашей конструкции всегда будет обычная земная сила тяжести", — говорит Йосуке Ямашики из Киотского университета, Япония.
Японские ученые совместно с инженерами из токийской строительной компании Kajima Corporation представили новый проект лунной базы, которая также может быть построена и на Марсе.
Конструкция под названием "Стекло" должна быть в высоту примерно 400 метров. Она будет вращаться каждые 20 секунд, чтобы живущие там люди не испытывали дискомфорта, ведь это вращение создаст земную гравитацию.
По словам создателей нового проекта, на строительство "Стекла" на Луне может уйти примерно 100 лет, хотя по расчетам ученых уже к 2050 году можно построить на спутнике Земли упрощенную версию такой обитаемой колонии. После создания данной конструкции на Луне, ученые предлагают построить подобную базу с искусственной гравитацией и на Марсе.
По словам ученых, в "Стекле" будут созданы максимально комфортные условия для жизни, что включает в себя размещение не только жилых и рабочих помещений, но и лесов и даже водных поверхностей.
Также японские ученые предложили проект создания "космического поезда" под названием Hexagon Space Track System. С помощью этого межпланетного транспорта люди смогут путешествовать между Землей, Луной и Марсом. Внутри данного "поезда" также будет поддерживаться земная гравитация за счет вращения.
"Нормальная гравитация – это один из самых важных моментов в космосе и для жизни на других планетах. Нормальная сила тяжести избавит будущих космических путешественников от негативного влияния низкой гравитации. Длительная невесомость может негативно сказаться на костной массе человека и других аспектах здоровья. А еще это может негативно повлиять на зачатие и рождение детей и даже на их рост. Поэтому это один из ключевых моментов наших проектов", — говорит Ямашики.
Фокус уже писал о том, что ученые нашли подтверждение негативного влияния на здоровье астронавтов от длительного пребывания в космосе.
Также Фокус писал об еще одном интересном проекте лунной базы, который представила американская компания AI SpaceFactory. Эту базу должны построить роботы с помощью напечатанных на 3D-принтере компонентов.
Как уже писал Фокус, Китай не сможет захватить Луну несмотря на заявления NASA. Американские ученые объяснили почему это невозможно сделать.