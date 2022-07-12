"Стекло" высотой 400 м. Появился новый проект базы на Луне с искусственной гравитацией (видео)

Японские ученые предлагают построить на спутнике Земли структуру, которая будет вращаться каждые 20 секунд для создания земной гравитации.

Согласно планам NASA, возращение человека на Луну состоится уже в 2025 году. После этого, в космическом агентстве, планируют создать постоянную обитаемую колонию на спутнике Земли. Поэтому ученые всего мира работают над созданием своих проектов лунной базы. В Японии представили не только свое видение будущей лунной колонии, но также рассказали о новом транспортном средстве для путешествий между планетами, сообщает Daily Mail.

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"Мы начинаем жить в эпоху не просто освоения космического пространства, а в эпоху, когда люди скоро будут жить на Луне и Марсе. Поэтому наш проект предусматривает создание особой колонии как на спутнике Земли, так и на Марсе. Здесь люди будут жить, работать, прилетать сюда с туристической целью. Они смогут рожать и растить детей. Но самое главное они не будут переживать из-за низкой гравитации. В нашей конструкции всегда будет обычная земная сила тяжести", — говорит Йосуке Ямашики из Киотского университета, Япония.

Японские ученые совместно с инженерами из токийской строительной компании Kajima Corporation представили новый проект лунной базы, которая также может быть построена и на Марсе.

[ + – ] Японские ученые совместно с инженерами из токийской строительной компании Kajima Corporation представили новый проект лунной базы, которая также может быть построена и на Марсе Фото: Daily Mail

Конструкция под названием "Стекло" должна быть в высоту примерно 400 метров. Она будет вращаться каждые 20 секунд, чтобы живущие там люди не испытывали дискомфорта, ведь это вращение создаст земную гравитацию.

[ + – ] Конструкция под названием "Стекло" должна быть в высоту примерно 400 метров. Она будет вращаться каждые 20 секунд, чтобы живущие там люди не испытывали дискомфорта, ведь это вращение создаст земную гравитацию Фото: Daily Mail

По словам создателей нового проекта, на строительство "Стекла" на Луне может уйти примерно 100 лет, хотя по расчетам ученых уже к 2050 году можно построить на спутнике Земли упрощенную версию такой обитаемой колонии. После создания данной конструкции на Луне, ученые предлагают построить подобную базу с искусственной гравитацией и на Марсе.

[ + – ] По словам создателей нового проекта, на строительство "Стекла" на Луне может уйти примерно 100 лет, хотя по расчетам ученых уже к 2050 году можно построить на спутнике Земли упрощенную версию такой обитаемой колонии Фото: Daily Mail

По словам ученых, в "Стекле" будут созданы максимально комфортные условия для жизни, что включает в себя размещение не только жилых и рабочих помещений, но и лесов и даже водных поверхностей.

[ + – ] По словам ученых, в "Стекле" будут созданы максимально комфортные условия для жизни, что включает в себя размещение не только жилых и рабочих помещений, но и лесов и даже водных поверхностей Фото: Daily Mail

Также японские ученые предложили проект создания "космического поезда" под названием Hexagon Space Track System. С помощью этого межпланетного транспорта люди смогут путешествовать между Землей, Луной и Марсом. Внутри данного "поезда" также будет поддерживаться земная гравитация за счет вращения.

[ + – ] Также японские ученые предложили проект создания "космического поезда" под названием Hexagon Space Track System Фото: Daily Mail

"Нормальная гравитация – это один из самых важных моментов в космосе и для жизни на других планетах. Нормальная сила тяжести избавит будущих космических путешественников от негативного влияния низкой гравитации. Длительная невесомость может негативно сказаться на костной массе человека и других аспектах здоровья. А еще это может негативно повлиять на зачатие и рождение детей и даже на их рост. Поэтому это один из ключевых моментов наших проектов", — говорит Ямашики.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли подтверждение негативного влияния на здоровье астронавтов от длительного пребывания в космосе.

Также Фокус писал об еще одном интересном проекте лунной базы, который представила американская компания AI SpaceFactory. Эту базу должны построить роботы с помощью напечатанных на 3D-принтере компонентов.

Как уже писал Фокус, Китай не сможет захватить Луну несмотря на заявления NASA. Американские ученые объяснили почему это невозможно сделать.