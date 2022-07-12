"Скло" висотою 400 м. З'явився новий проєкт бази на Місяці зі штучною гравітацією (відео)

Японські вчені пропонують побудувати на супутнику Землі структуру, яка обертатиметься кожні 20 секунд для створення земної гравітації.

Згідно з планами NASA, повернення людини на Місяць відбудеться вже 2025 року. Після цього в космічному агентстві планують створити постійну колонію на супутнику Землі. Тому вчені світу працюють над створенням своїх проєктів місячної бази. У Японії представили не лише своє бачення майбутньої місячної колонії, але й розповіли про новий транспортний засіб для подорожей між планетами, повідомляє Daily Mail.

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"Ми починаємо жити в епоху не просто освоєння космічного простору, а в епоху, коли люди скоро житимуть на Місяці та Марсі. Тому наш проєкт передбачає створення особливої колонії як на супутнику Землі, так і на Марсі. Тут люди будуть жити, працювати, прилітати сюди з туристичною метою. Вони зможуть народжувати й ростити дітей. Але найголовніше — вони не хвилюватимуться через низьку гравітацію.

Японські вчені спільно з інженерами з токійської будівельної компанії Kajima Corporation представили новий проєкт місячної бази, яка також може бути побудована на Марсі.

[ + – ] Японські вчені спільно з інженерами з токійської будівельної компанії Kajima Corporation представили новий проект місячної бази, яка також може бути побудована й на Марсі Фото: Daily Mail

Конструкція під назвою "Скло" має бути заввишки приблизно 400 метрів. Вона обертатиметься кожні 20 секунд, щоб люди, які там живуть, не відчували дискомфорту, адже це обертання створить земну гравітацію.

[ + – ] Конструкція під назвою "Скло" має бути заввишки приблизно 400 метрів. Вона обертатиметься кожні 20 секунд, щоб люди, які там живуть, не відчували дискомфорту, адже це обертання створить земну гравітацію. Фото: Daily Mail

За словами творців нового проєкту, на будівництво "Скла" на Місяці може піти приблизно 100 років, хоча, за розрахунками вчених, уже до 2050 року можна побудувати на супутнику Землі спрощену версію такої колонії. Після створення цієї конструкції на Місяці вчені пропонують побудувати подібну базу зі штучною гравітацією і на Марсі.

[ + – ] За словами творців нового проєкту, на будівництво "Скла" на Місяці може піти приблизно 100 років, хоча, за розрахунками вчених, уже до 2050 року можна побудувати на супутнику Землі спрощену версію такої колонії Фото: Daily Mail

За словами вчених, у "Склі" будуть створені максимально комфортні умови для життя, що включає розміщення не тільки житлових і робочих приміщень, а й лісів і навіть водних поверхонь.

[ + – ] За словами вчених, у "Склі" будуть створені максимально комфортні умови для життя, що включає розміщення не тільки житлових і робочих приміщень, а й лісів і навіть водних поверхонь Фото: Daily Mail

Також японські вчені запропонували проєкт створення "космічного потяга" Hexagon Space Track System. За допомогою цього міжпланетного транспорту люди зможуть подорожувати між Землею, Місяцем і Марсом. Усередині цього "потяга" також підтримуватиметься земна гравітація за рахунок обертання.

[ + – ] Також японські вчені запропонували проєкт створення "космічного поїзда" Hexagon Space Track System Фото: Daily Mail

"Нормальна гравітація — це один із найважливіших моментів у космосі та для життя на інших планетах. Нормальна сила тяжіння позбавить майбутніх космічних мандрівників негативного впливу низької гравітації. Тривала невагомість може негативно позначитися на кістковій масі людини й інших аспектах здоров'я. А ще це може негативно вплинути на зачаття та народження дітей і навіть на їхнє зростання. Тому це один із ключових моментів наших проєктів", — каже Ямашики.

Фокус уже писав, що вчені знайшли підтвердження негативного впливу на здоров'я астронавтів від тривалого перебування в космосі.

Також Фокус писав про ще один цікавий проєкт місячної бази, який представила американська компанія AI SpaceFactory. Цю базу мають побудувати роботи за допомогою надрукованих на 3D-принтері компонентів.

Як уже писав Фокус, Китай не зможе захопити Місяць, незважаючи на заяви NASA. Американські вчені пояснили, чому це неможливо зробити.