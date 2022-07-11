Китай не зможе захопити Місяць, незважаючи на заяви NASA: ось чому

Після "словесної суперечки" між США та КНР вчені пояснили, чому неможливо взяти під повний контроль супутник Землі.

Нещодавно адміністратор NASA Білл Нельсон заявив про те, що Китай відправляє на Місяць все більше космічних апаратів і таким чином може встановити свій контроль над Місяцем. І це не дозволить іншим країнам займатися дослідженням супутника Землі. Як уже писав Фокус, у КНР назвали ці заяви такими, які не мають зв'язку з реальністю. Обидві країни, і США, і Китай готуються до активного освоєння Місяця, і ця "словесна суперечка" вкотре підкреслює наявну невидиму боротьбу за супутник Землі. Двоє американських учених вирішили пояснити, чому КНР чи будь-яка інша країна не зможуть захопити Місяць, повідомляє ScienceAlert.

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За словами Лінкольна Хайнца, американського вченого, який є експертом з космічної безпеки та космічних програм країн світу, жодна країна в найближчому майбутньому не зможе захопити Місяць.

[ + – ] За словами Лінкольна Хайнца, американського вченого, який є експертом з космічної безпеки та космічних програм країн світу, жодна країна в найближчому майбутньому не зможе захопити Місяць Фото: NASA

"Існує велика різниця між поняттями "створити базу на Місяці" та "мати повний контроль над Місяцем". Щодо останнього, то це не тільки незаконно, а й дуже дорого, а також складно з технічної точки зору. Захоплення Місяця має надто туманні вигоди", щоб робити подібну спробу", — каже колега Хайнца, також експерт із космічних програм Світла Бен-Іцхак.

Космічна гонка США та Китаю

За словами вчених, Китай справді робить багато зусиль для того, щоб стати великою космічною країною. Три роки тому китайці першими посадили космічний апарат на звороті Місяця, разом із Росією КНР планує свою висадку людини на Місяць цього десятиліття, а також Китай самостійно хоче створити у 2027 році місячну базу. До кінця цього року китайці також планують завершити будівництво своєї орбітальної космічної станції "Тяньгун". До того ж, у 2021 році Китай здійснив 55 запусків космічних ракет, а це на 4 запуски більше, ніж здійснили США.

[ + – ] 3 роки тому китайці першими посадили космічний апарат на зворотному боці Місяця, разом із Росією КНР планує свою висадку людини на Місяць цього десятиліття, а також Китай самостійно хоче створити в 2027 році місячну базу. Фото: The Conversation

Водночас NASA планує повернути людину на Місяць у 2025 році, а вже у 2024 побудувати на орбіті Місяця космічну станцію Gateway, про яку Фокус вже писав. Тому NASA в особі свого голови і висловило певне занепокоєння тим, що цим планам може завадити Китай.

Чому Китай не може захопити Місяць?

Найголовніше, про що варто знати, так це те, що юридично Китай не може захопити Місяць і оформити на себе право володіння. Це суперечить Договору про космос, який підписали багато країн світу, зокрема і Китай ще в 1967 році. Згідно з цим документом, Місяць не може належати жодній країні світу. Його можна лише дослідити всім країнам, які займаються освоєнням космосу. Якщо навіть така спроба буде, то це викличе негайну відповідь", — каже Хайнц.

За словами вчених, якщо не йдеться про повне захоплення Місяця, то Китай може спробувати встановити контроль над стратегічно важливими територіями на Місяці. Але така стратегія потребує часу та величезних витрат.

[ + – ] За словами вчених, якщо не йдеться про повне захоплення Місяця, то Китай може спробувати встановити контроль над стратегічно важливими територіями на Місяці. Але така стратегія вимагає часу та величезних витрат Фото: NASA

Боротьба за лід на Місяці

"Не забувайте про те, що площа Місяця становить 39 млн кв.км, а це майже у 5 разів більше, ніж територія Австралії. Тому будь-який теоретичний контроль над супутником Землі буде дуже короткочасним. Швидше за все, КНР намагатиметься контролювати місячні кратери, де знаходиться багато водяного льоду", — каже Бен-Іцхак.

За словами вчених, лід забезпечить людей на Місяці водою, з нього можна видобувати кисень і водень, а отже, можна буде створювати ракетне паливо.

[ + – ] NASA планує повернути людину на Місяць 2025 року, а вже 2024 року побудувати на орбіті Місяця космічну станцію Gateway Фото: NASA

"Контроль над покладами водяного льоду — це можливість посилити свою присутність на Місяці. Але потрібно багато грошей, потрібні нові технології та дуже багато часу для встановлення контролю над певними регіонами Місяця і це неможливо зробити так, щоб інші країни цього не помітили", — каже Хайнц.

Занадто великий ризик для Китаю

За словами вчених, сам політ на Місяць — це дуже дорогий захід. І навіть незважаючи на збільшення космічного бюджету в Китаю, немає жодних ознак того, що КНР вкладатиме гроші в "проєкт із захоплення Місяця", який принесе невідомі вигоди і невідомо, чи будуть вони взагалі.

"Якщо КНР спробує контролювати якусь частину Місяця, то це буде не тільки невиправдано дорого, а й принесе репутаційні ризики для цієї країни. Порушення міжнародного права не змусить чекати на відповідь від інших країн світу. Ми не думаємо, що Китай піде на такий необдуманий крок", — кажуть вчені.