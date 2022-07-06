Глава NASA заявив, що Китай хоче вкрасти Місяць: КНР розлютилася

Місячні перегони між США та Китаєм набирають нових обертів.

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що Китай хоче вкрасти Місяць, відправляючи на супутник Землі дедалі більше місій. Про це Нельсон заявив у недавньому інтерв'ю німецькій газеті Bild.

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"Ми повинні турбуватися про те, що Китай висаджується на Місяць і каже: "Тепер він наш, а ви тримаєтеся якомога далі", — заявив глава NASA.

Також Нельсон звинуватив КНР у розробці інструментів знищення орбітальних супутників. Глава NASA вважає, що частину нових технологій Китай вкрав в інших країн.

Зі свого боку Китай не залишився осторонь і прокоментував заяви керівника американського космічного агентства.

"Американська сторона веде наклепницьку кампанію проти цілком розумних зусиль Китаю в космічній галузі. Китай рішуче виступає проти таких безвідповідальних заяв", — відповів заступник директора Департаменту інформації МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

Зараз міжнародна увага прикута до майбутніх місій на Місяць. США і Китай, що протистоїть їм з Росією, намагаються здійснити амбітні місії на супутник Землі. Підігрівають ситуацію також розмови про видобуток корисних копалин на Місяці.

Але дуже дорогі місії США на Місяць, відомі як Artemis, зіткнулися із затримками через пандемію коронавірусу, брак фінансування, а також напади Росії на Україну. Тому в китайських астронавтів з'явилася можливість висадитись на Місяці першими.

Щобільше, раніше Китай та Росія відмовилися підписувати документ, відомий як "Угоди Артеміди". Цю ініціативу очолює США і вона спрямована на впорядкування загальних засад освоєння космосу для всіх країн світу. На противагу цьому альянсу Китай та Росія хочуть створити власний, щоб конкурувати зі США.

"Проєкт США з дослідження Місяця, відомий як "Угоди Артеміди", має "винятковий характер імітації космічного базування НАТО". Партнерство ж Китаю та Росії наголошує на загальному прогресі і майбутньому всього людства", — йдеться в статті за 3 липня, опублікованій в урядовому виданні Китаю Global Times.

Крім місячної місії, Китай має плани і на далекий космос. Нещодавно Комітет Китайської академії наук озвучив список місій, які є частиною Стратегічної пріоритетної програми.

До неї ввійшли місії щодо дослідження екзопланет, метою яких є вивчення 100 сонцеподібних зірок, розташованих у межах 33 світлових років. Також китайські вчені збираються продовжити свої проєкти в геліофізиці, зосереджені навколо Сонця. До них належить вивчення самого Сонця та його внутрішньої геліосфери, а також сонячних полюсів.

Крім цього, Китай збирається вперше в історії вивчити міжзоряні хмари газу та пилу. Також китайське космічне агентство має намір вивчити Венеру, щоб зрозуміти її еволюцію.