Глава NASA заявил, что Китай хочет украсть Луну: КНР пришла в ярость

Лунная гонка между США и Китаем набирает новые обороты.

Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что Китай хочет украсть Луну, отправляя на спутник Земли все больше и больше миссий. Об этом Нельсон заявил в недавнем интервью немецкой газете Bild.

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"Мы должны беспокоиться о том, что Китай высаживается на Луну и говорит: "Теперь она наша, а вы держитесь подальше", – заявил глава NASA.

Также Нельсон обвинил КНР в разработке инструментов по уничтожению орбитальных спутников. Глава NASA считает, что часть своих новых технологий Китай украл у других стран.

В свою очередь, Китай не остался в стороне и прокомментировал заявления руководителя американского космического агентства.

"Американская сторона ведет клеветническую кампанию против вполне разумных усилий Китая в космической области. Китай решительно выступает против таких безответственных заявлений", – ответил замдиректора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь.

На данный момент международное внимание приковано к предстоящим миссиям на Луну. США и противостоящие им Китай с Россией пытаются осуществить амбициозные миссии на спутник Земли. Подогревают ситуацию также разговоры о добыче полезных ископаемых на Луне.

Но крайне дорогие мисси США на Луну, известные как Artemis, столкнулись с задержками из-за пандемии коронавируса, недостатка финансирования, а также нападения России на Украину. Поэтому у китайских астронавтов появилась возможность высадиться на Луне первыми.

Более того, ранее Китай и Россия отказались подписывать документ, известный как "Соглашения Артемиды". Данную инициативу возглавляет США и она направлена на упорядочивание общих принципов освоения космоса для всех стран мира. В противовес этому альянсу Китай и Россия хотят создать собственный, чтобы конкурировать с США.

"Проект США по исследованию Луны, известный как "Соглашения Артемиды", имеет "исключительный характер имитации космического базирования НАТО". Партнерство же Китая и России делает упор на общий прогресс и будущее всего человечества", – говорится в статье за 3 июля, опубликованной в правительственном издании Китая Global Times.

Кроме лунной миссии Китай имеет планы и на далекий космос. Недавно комитет Китайской академии наук озвучил список миссий, которые являются частью Стратегической приоритетной программы.

В нее вошли мисси по исследованию экзопланет, целью которых является изучение 100 солнцеподобных звезд, расположенных в пределах 33 световых лет. Также китайские ученые собираются продолжить свои проекты в гелиофизике, сосредоточенные вокруг Солнца. К ним относится изучение самого Солнца и его внутренней гелиосферы, а также солнечных полюсов.

Кроме этого, Китай собирается впервые в истории изучить межзвездные облака газа и пыли. Также китайское космическое агентство собирается изучить Венеру, чтобы понять ее эволюцию.