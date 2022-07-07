Найочікуваніший сигнал із космосу: NASA вдалося встановити зв'язок із "втраченим" апаратом

Космічний апарат, який є важливим складником місячної програми NASA, після недовгого радіомовчання зв'язався із Землею.

Увечері, 6 липня, фахівці NASA змогли встановити зв'язок із супутником CAPSTONE, який летить у навколомісячний простір, щоб перевірити правильність розрахунків щодо майбутньої орбіти космічної станції Gateway, повідомляє New Atlas.

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Як уже писав Фокус, 4 липня супутник CAPSTONE перестав відповідати на сигнали із Землі. Це сталося невдовзі після того, як він відокремився від третього ступеня ракети-носія "Електрон". Через 6 днів після запуску 28 червня стартового майданчика в Новій Зеландії супутник залишив межі низької навколоземної орбіти та попрямував у навколомісячний простір.

Згідно із заявою NASA, на Землі не дуже переживали через втрату зв'язку з космічним апаратом. Учені були впевнені, що проблему можна вирішити протягом кількох днів і в супутника достатньо палива, щоб летіти весь цей час без корекції курсу. Тим паче, що вчені були впевнені у правильності нинішньої траєкторії польоту.

Весь цей час, доки зберігалося радіомовчання, вчені працювали над вирішенням проблеми. І вже ввечері 6 липня супутник надіслав перший сигнал, трохи згодом ученим NASA вдалося відновити канали телеметрії апарату.

[ + – ] Увечері 6 липня супутник надіслав перший сигнал, трохи згодом ученим NASA вдалося відновити канали телеметрії апарату Фото: New Atlas

У заяві NASA сказано, що отримані дані від супутника CAPSTONE свідчать про його справність і нормальне функціонування. Учені з'ясували, що апарат, у той час, коли з ним було втрачено зв'язок, продовжував працювати автономно, зберігав правильне положення у просторі та потрібну траєкторію польоту.

Також апарат у цей час зберігав заряд своєї батареї та здійснив маневр для усунення надмірного обертання, який він використовує для підтримки стійкості у просторі. У NASA заявили, що апарат продовжує свій політ, йому оновили навігаційні дані і ввечері 7 липня він виконає маневр для корекції траєкторії польоту в простір навколо місяця.

Сам політ займе в апарата 4 місяці, а потім ще 9 місяців він кружлятиме дуже витягнутою орбітою навколо Місяця. Це необхідно для того, щоб перевірити, наскільки правильно вчені розрахували у своїх моделях на Землі майбутню орбіту нової космічної станції Gateway.

[ + – ] Політ займе в апарата 4 місяці, а потім ще 9 місяців він кружлятиме дуже витягнутою орбітою навколо Місяця. Це необхідно для того, щоб перевірити, наскільки правильно вчені розрахували у своїх моделях на Землі майбутню орбіту нової космічної станції Gateway Фото: NASA

Ця станція буде першою місячною орбітальною станцією та її будівництво має бути завершено вже наприкінці 2024 року. Основне її призначення – бути космічною базою, яка буде "перевалочним пунктом" для пілотованих польотів на Місяць і в майбутньому на Марс. Також станція використовуватиметься як наукова лабораторія, де зможуть жити кілька астронавтів.

Як уже писав Фокус, керівник NASA заявив, що Китай хоче вкрасти Місяць і в КНР не змусили чекати на себе з відповіддю.

Також Фокус писав про те, що в NASA представили проєкт бази на Місяці, який друкуватимуть на 3D-принтері. Вона складається з трьох частин і зможе захистити астронавтів від усіх несприятливих умов на супутнику Землі.