Самый ожидаемый сигнал из космоса: NASA удалось установить связь с "потерянным" аппаратом

Космический аппарат, который является важной составляющей лунной программы NASA, после недолгого радиомолчания, связался с Землей.

Вечером, 6 июля, специалисты NASA смогли установить связь со спутником CAPSTONE, который летит в окололунное пространство, чтобы проверить правильность расчетов касательно будущей орбиты космической станции Gateway, сообщает New Atlas.

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Как уже писал Фокус, 4 июля спутник CAPSTONE перестал отвечать на сигналы с Земли. Это произошло вскоре после того, как он отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Электрон". Через 6 дней после запуска 28 июня стартовой площадки в Новой Зеландии, спутник покинул пределы низкой околоземной орбиты и направился в окололунное пространство.

Согласно заявлению NASA, на Земле не очень сильно переживали из-за потери связи с космическим аппаратом. Ученые были уверены в том, что проблему можно решить в течение нескольких дней и у спутника достаточно топлива, чтобы лететь все это время без коррекции курса. Тем более, что ученые были уверены в правильности его нынешней траектории полета.

Все это время, пока сохранялось радиомолчание, ученые работали над решением проблемы. И уже вечером 6 июля спутник прислал первый сигнал, немного позже ученым NASA удалось восстановить каналы телеметрии аппарата.

[ + – ] Вечером 6 июля спутник прислал первый сигнал, немного позже ученым NASA удалось восстановить каналы телеметрии аппарата Фото: New Atlas

В заявлении NASA сказано, что полученные данные от спутника CAPSTONE показывают на его исправность и нормальное функционирование. Ученые выяснили, что аппарат, в то время, когда с ним была потеряна связь, продолжал работать автономно, сохранял правильное положение в пространстве и нужную траекторию полета.

Также аппарат в это время сохранял заряд своей батареи и выполнил маневр для устранения избыточного вращения, которое он использует для поддержания устойчивости в пространстве. В NASA заявили, что аппарат продолжает свой полет, ему обновили навигационные данные и вечером 7 июля он выполнит маневр для коррекции траектории полета в окололунное пространство.

Сам полет займет у аппарата 4 месяца, а затем еще 9 месяцев он будет кружить по очень вытянутой орбите вокруг Луны. Это необходимо для того, чтобы проверить насколько правильно ученые рассчитали в своих моделях на Земле будущую орбиту новой космической станции Gateway.

[ + – ] Полет займет у аппарата 4 месяца, а затем еще 9 месяцев он будет кружить по очень вытянутой орбите вокруг Луны. Это необходимо для того, чтобы проверить насколько правильно ученые рассчитали в своих моделях на Земле будущую орбиту новой космической станции Gateway Фото: NASA

Эта станция будет первой лунной орбитальной станцией и ее строительство должно быть завершено уже в конце 2024 года. Основное ее предназначение – быть космической базой, которая будет "перевалочным пунктом" для пилотируемых полетов на Луну и в будущем на Марс. Также станция будет использоваться и как научная лаборатория, где смогут жить несколько астронавтов.

Как уже писал Фокус, руководитель NASA заявил, что Китай хочет украсть Луну и в КНР не заставили ждать себя с ответом.

Также Фокус писал о том, что в NASA представили проект базы на Луне, которую будут печатать на 3D-принтере. Она состоит из трех частей и сможет защитить астронавтов от всех неблагоприятных условий на спутнике Земли.