Миссия на Луну под угрозой: NASA потеряло связь с очень важным космическим аппаратом

Через 6 дней после запуска в космос перестал выходить на связь спутник, который должен проверить стабильность орбиты новой космической станции.

28 июня этого года новый спутник NASA под названием CAPSTONE отправился в космос, чтобы провести проверку соответствия орбиты будущей лунной космической станции Gateway предварительным расчетам ученых. Но 4 июля спутник перестал поддерживать связь с Сетью дальней космической связи NASA, которая предназначена в том числе и для управления космическими аппаратами, сообщает New Atlas.

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Небольшой спутник CAPSTONE, весом в 25 кг, успешно стартовал на борту ракеты "Электрон" компании Rocket Lab со стартовой площадки в Новой Зеландии 28 июня. За 6 дней полета третья ступень ракеты "Электрон" под названием "Фотон" совершила 7 запусков двигателя, чтобы в конечном итоге спутник CAPSTONE отправился с низкой околоземной орбиты в четырехмесячный полет в окололунное пространство. Именно после отделения спутника от ракеты и произошла потеря связи с NASA.

[ + – ] Небольшой спутник CAPSTONE, весом в 25 кг, успешно стартовал на борту ракеты "Электрон" компании Rocket Lab со стартовой площадки в Новой Зеландии 28 июня Фото: NASA

По данным NASA, спутник имеет достаточно топлива, чтобы несколько дней просто лететь в космосе до того момента, как ученые на Земле смогут решить проблемы со связью и откорректировать его траекторию полета.

Главной задачей спутника CAPSTONE, после того, как он доберется к точке назначения в окололунном пространстве, является проверка стабильности раннее рассчитанной орбиты для будущей космической станции возле Луны под названием Gateway. Для этого спутнику потребуется 9 месяцев полета в космосе. Саму орбитальную станцию планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2024 года.

[ + – ] Главной задачей спутника CAPSTONE, после того, как он доберется к точке назначения в окололунном пространстве, является проверка стабильности раннее рассчитанной орбиты для будущей космической станции возле Луны под названием Gateway Фото: NASA

До сих пор стабильность орбиты лунной космической станции проверяли только с помощью компьютерных моделей. Если же спутник подтвердит, что расчеты ученых верны, то новая орбитальная станция станет космическим аванпостом для миссий NASA на Луну и даже Марс.

Фокус уже писал о запуске спутника и о преимуществах, которые будет иметь новая станция Gateway.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA смог запечатлеть удивительное зрелище: солнечное затмение, когда Луна ненадолго частично перекрыла собой нашу звезду.

Как уже писал Фокус, американское космическое агентство ищет возможности избавиться от зависимости от России на МКС. Пока что именно российские грузовые корабли обеспечивают стабильную орбиту станции. Но NASA использовало другой космический корабль для коррекции орбиты МКС.

Напоминаем, что бывший астронавт NASA Скотт Келли заявил, что американцы не будут работать с РФ над будущими космическими миссиями.