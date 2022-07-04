NASA сможет удержать МКС на орбите без России: что придумали американцы

Американское космическое агентство уже провело испытание нового способа контролировать станцию на орбите.

После полномасштабного вторжения России в Украину, против РФ были введены санкции, которые коснулись в том числе и ее космической отрасли. Глава Роскосмоса неоднократно угрожал США, что Россия выйдет из сотрудничества на МКС. Учитывая то, что российские модули станции и ее грузовые корабли помогают МКС удерживать стабильную орбиту, то это может быть проблемой. Но в NASA протестировали работу грузового корабля Cygnus в рамках стабилизации орбиты МКС и результат оказался положительным для американцев, сообщает Inverse.

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Еще в марте этого года Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, сделал несколько скандальных заявлений, которые касались того, что без России МКС не сможет нормально работать. Об одном из таких заявлений Фокус уже писал.

МКС без России пока не может "прожить"

В какой-то мере российский "главный космонавт" был прав. Ведь именно с помощью двигателей грузовых космических кораблей "Прогресс" осуществляется стабилизация орбиты МКС, и станция может проводить маневры уклонения от космического мусора, как уже писал Фокус.

[ + – ] С помощью двигателей грузовых космических кораблей "Прогресс" осуществляется стабилизация орбиты МКС, и станция может проводить маневры уклонения от космического мусора Фото: NASA

Также правильную ориентацию станции в пространстве обеспечивают двигатели российских сегментов МКС, хотя американские гироскопы (приборы для поддержания правильной ориентации) также принимают в этом участие. Но российские сегменты играют важную роль в этом процессе, когда к МКС прилетает космический корабль и происходит стыковка.

Несмотря на все заявления российской стороны сотрудничество между РФ и США в космосе не прекратилось несмотря на войну в Украине. На МКС в июне даже прибыл первый с начала войны грузовой корабль РФ с ценным грузом, как уже писал Фокус.

Что придумали в NASA?

Теперь в NASA считают, что нашли выход из ситуации, которая может возникнуть, если Россия все же решиться прекратить свою работу на МКС. Орбитальную станцию сможет спасти от неконтролируемого схождения с орбиты американский грузовой космический корабль Cygnus от компании Northrup Grumman.

[ + – ] Орбитальную станцию сможет спасти от неконтролируемого схождения с орбиты американский грузовой космический корабль Cygnus от компании Northrup Grumman Фото: NASA

Этот космический корабль эксплуатируется с 2013 года и предназначен для доставки оборудования и припасов астронавтам. Cygnus еще в феврале этого года доставил на орбиту 5 тонн грузов для астронавтов и с тех пор оставался соединенным с МКС. В преддверии его отправки на Землю (этот корабль просто сгорает в атмосфере), NASA с помощью двигателей Cygnus провело поднятие МКС и таким образом стабилизировало ее орбиту.

[ + – ] NASA с помощью двигателей Cygnus провело поднятие МКС и таким образом стабилизировало ее орбиту Фото: NASA

NASA провело такой маневр с помощью грузового корабля, чтобы проверить сможет ли он заменить собой российский "Прогресс". Cygnus запустил свои двигатели на 301 секунду и за это время поднял перигей (самая близкая точка к Земле) МКС на 800 метров, а апогей (самая далекая точка от Земли) – на 200 метров.

"Успешный маневр стал критически важным для нас, ведь мы убедились в том, что с помощью Cygnus можно обслуживать и поддерживать МКС на орбите", — говорит Стив Крейн из компании Northrop Grumman.

Хотя, стоит напомнить, что подобный маневр с помощью грузового корабля Cygnus был не первым для NASA. Еще в 2018 году корабль включил свои двигатели на 50 секунд и изменил положение станции на 90 метров.

Корабль улетел и снова наступила зависимость

Но космический грузовой корабль Cygnus уже улетел с МКС и сгорел в атмосфере, а значит орбитальная станция по-прежнему остается зависимой от российских двигателей.

В компании Northrup Grumman заявили, что модернизация их грузового корабля позволила провести успешные маневры на МКС и подобное можно осуществлять и в будущем. Также глава SpaceX Илон Маск уже заявил, что его космические корабли Dragon смогут помочь МКС поддерживать свою ориентацию в пространстве, но пока такой возможности нет.