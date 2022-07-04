NASA зможе утримати МКС на орбіті без Росії: що вигадали американці

Американська космічна агенція вже провела випробування нового способу контролювати станцію на орбіті.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти РФ ввели санкції, які торкнулися, зокрема, і її космічної галузі. Глава Роскосмосу неодноразово погрожував США, що Росія вийде зі співпраці на МКС. Враховуючи те, що російські модулі станції та її вантажні кораблі допомагають МКС утримувати стабільну орбіту, це може бути проблемою. Але в NASA протестували роботу вантажного корабля Cygnus у межах стабілізації орбіти МКС і результат виявився позитивним для американців, повідомляє Inverse.

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Ще в березні цього року Дмитро Рогозін, керівник Роскосмосу, зробив кілька скандальних заяв, які стосувалися того, що без Росії МКС не зможе нормально працювати. Про одну з таких заяв Фокус уже писав.

МКС без Росії поки не може "прожити"

Якоюсь мірою російський "головний космонавт" мав рацію. Адже саме за допомогою двигунів вантажних космічних кораблів "Прогрес" здійснюється стабілізація орбіти МКС і станція може проводити маневри ухилення від космічного сміття, як уже писав Фокус.

[ + – ] За допомогою двигунів вантажних космічних кораблів "Прогрес" здійснюється стабілізація орбіти МКС і станція може проводити маневри ухилення від космічного сміття Фото: NASA

Також правильну орієнтацію станції у просторі забезпечують двигуни російських сегментів МКС, хоча американські гіроскопи (прилади підтримки правильної орієнтації) також беруть у цьому участь. Але російські сегменти відіграють важливу роль у цьому процесі, коли до МКС прилітає космічний корабель та відбувається стикування.

Попри всі заяви російської сторони, співпраця між РФ і США в космосі не припинилася попри війну в Україні. На МКС у червні навіть прибув перший з початку війни вантажний корабель РФ із цінним вантажем, як уже писав Фокус.

Що вигадали в NASA?

Тепер у NASA вважають, що знайшли вихід із ситуації, яка може виникнути, якщо Росія все ж таки зважиться припинити свою роботу на МКС. Орбітальну станцію зможе врятувати від неконтрольованого сходження з орбіти американський вантажний космічний корабель Cygnus від компанії Northrup Grumman.

[ + – ] Орбітальну станцію зможе врятувати від неконтрольованого сходження з орбіти американський вантажний космічний корабель Cygnus від компанії Northrup Grumman Фото: NASA

Цей космічний корабель експлуатується з 2013 року і призначений для доставки обладнання та запасів астронавтам. Cygnus ще в лютому цього року доставив на орбіту 5 тонн вантажів для астронавтів і відтоді залишався з'єднаним із МКС. Напередодні його відправлення на Землю (цей корабель просто згоряє в атмосфері), NASA за допомогою двигунів Cygnus провело підняття МКС і так стабілізувало її орбіту.

[ + – ] NASA за допомогою двигунів Cygnus провело підняття МКС і так стабілізувало її орбіту Фото: NASA

NASA провело такий маневр за допомогою вантажного корабля, щоб перевірити, чи зможе він замінити собою російський "Прогрес". Cygnus запустив свої двигуни на 301 секунду і за цей час підняв перигей (найближча точка до Землі) МКС на 800 метрів, а апогей (найдальша точка від Землі) — на 200 метрів.

"Успішний маневр став критично важливим для нас, адже ми переконалися в тому, що за допомогою Cygnus можна обслуговувати та підтримувати МКС на орбіті", — каже Стів Крейн із компанії Northrop Grumman.

Хоча варто нагадати, що такий маневр за допомогою вантажного корабля Cygnus був не першим для NASA. Ще у 2018 році корабель увімкнув свої двигуни на 50 секунд і змінив стан станції на 90 метрів.

Корабель полетів і знову настала залежність

Але космічний вантажний корабель Cygnus вже відлетів з МКС і згорів в атмосфері, а отже, орбітальна станція, як і раніше, залишається залежною від російських двигунів.

У компанії Northrup Grumman заявили, що модернізація їхнього вантажного корабля дозволила провести успішні маневри на МКС і так можна здійснювати і в майбутньому. Також глава SpaceX Ілон Маск уже заявив, що його космічні кораблі Dragon зможуть допомогти МКС підтримувати свою орієнтацію у просторі, але поки такої можливості немає.