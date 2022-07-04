"Россия никому не нужна ": NASA не будет работать с РФ над новыми космическими проектами

Космическое агентство не будет сотрудничать с Москвой, пока Путин у власти. Так считает экс-астронавт NASA Скотт Келли.

Астронавт NASA в отставке Скотт Келли считает, что американское космическое агентство никогда не будет работать с Россией над новыми проектами, пока ее возглавляет действующий президент. Единственное на что он надеется, так это на то, что РФ не покинет работу на МКС до 2030 года, сообщает Daily Mail.

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"Россия не нужна ни США, ни Европе в области исследования космоса. Мы можем сами делать то, что делают они. Я считаю, что NASA никогда не будет работать с РФ над новыми космическими проектами, пока у власти Владимир Путин. По крайней мере у меня нет данных, что намечается какое-то сотрудничество в будущем",- заявил Скотт Келли, бывший американский астронавт, который вышел в отставку в 2016 году и провел на МКС в общей сложности 520 дней.

[ + – ] Астронавт NASA в отставке Скотт Келли считает, что американское космическое агентство никогда не будет работать с Россией над новыми проектами, пока ее возглавляет Путин Фото: Daily Mail

Это трагедия для России, а не для США

Подобное заявление Келли сделал спустя пару месяцев, после того, как Роскосмос заявил о том, что Россия покидает МКС. Хотя точную дату завершения сотрудничества никто не озвучил. Об этом заявлении главы российской госкорпорации уже писал Фокус. Напряженность между США и РФ только растет, начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины. И все это время Скотт Келли публично критиковал вторжение РФ в нашу страну.

"Что касается выхода России из проекта МКС, то я считаю, что это будет большая потеря для них, чем для США. Но я все же надеюсь, что до момента окончания эксплуатации МКС в 2030 году Россия не покинет станцию. Это будет огромный ущерб не только для России, но и для людей, которые работают в космической отрасли, для их космонавтов. Я их давно знаю, у меня среди них много друзей", — говорит Келли.

[ + – ] Что касается выхода России из проекта МКС, то я считаю, что это будет большая потеря для России, чем для США, - считает Келли Фото: NASA

58-летний астронавт, который имеет за плечами одну из самых длительных миссий на орбите, которая продолжалась 340 дней в 2015-2016 годах, также отдельно критиковал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В частности, в марте этого года американец и "главный космонавт" РФ обменялись сообщениями в Twitter. Рогозин назвал Келли "придурком", на что астронавт ответил, что руководитель Роскосмоса ведет себя как ребенок.

[ + – ] 58-летний астронавт, который имеет за плечами одну из самых длительных миссий на орбите, которая продолжалась 340 дней в 2015-2016 годах, также отдельно критиковал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина Фото: Скриншот

Рогозин, МКС, Россия

Стоит вспомнить о том, что Рогозин уже угрожал западным странам, что выход его страны из сотрудничества на МКС приведет к катастрофе станции. Но, как уже писал Фокус все угрозы Рогозина скорее всего являются "пустым звуком", так как никаких "телодвижений" в этом направлении не видно и РФ продолжает работать на МКС. Также Фокус уже писал о том, что NASA сможет удержать МКС на орбите даже без помощи российских кораблей и сегментов станции.

[ + – ] Рогозин уже угрожал западным странам, что выход его страны из сотрудничества на МКС приведет к катастрофе станции Фото: Скриншот

Молодое поколение боится космоса

Что касается Скотта Келли, то он также прокомментировал результаты недавно проведенного опроса, который показал, что у поколения людей, родившихся с 1997 по 2012 годы, космос вызывает безразличие и страх. Исследование показало, что это поколение сейчас ассоциирует космос с инопланетянами и "Звездными войнами", а не с научными исследованиями. 97% респондентов заявили, что видят в космосе угрозу. Келли считает, что общественный интерес, особенно среди молодого поколения не угас и станет еще больше, учитывая развитие космического туризма.

Келли и изменение его генов

Стоит вспомнить о том, что во время пребывания Келли на МКС, NASA изучало на нем влияние жизни в космосе на организм человека. Астронавт был выбран не случайно в качестве объекта исследования. У него есть брат-близнец и он в то время находился на Земле. У братьев Келли почти идентичные геномы, что позволяет максимально точно узнать о последствиях длительного пребывания в космосе. Оказалось, что у Скотта Келли, после космического полета полностью изменились 7% генов, которые связаны с иммунной системой и с формированием костей.

Фокус уже писал о том, что полет на Марс может оказаться под угрозой из-за опасной космической болезни, которая уже вредит астронавтам.