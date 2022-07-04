"Росія нікому не потрібна": NASA не працюватиме з РФ над новими космічними проєктами

Космічне агентство не співпрацюватиме з Москвою, поки Путін при владі. Так вважає ексастронавт NASA Скотт Келлі.

Астронавт NASA у відставці Скотт Келлі вважає, що американське космічне агентство ніколи не працюватиме з Росією над новими проєктами, доки її очолює чинний президент. Єдине, на що він сподівається, так це на те, що РФ не залишить роботу на МКС до 2030 року, повідомляє Daily Mail.

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"Росія не потрібна ні США, ні Європі в галузі дослідження космосу. Ми можемо самі робити те, що роблять вони. Я вважаю, що NASA ніколи не працюватиме з РФ над новими космічними проєктами, поки при владі Володимир Путін. Принаймні в мене немає даних, що планується якась співпраця в майбутньому", — заявив Скотт Келлі, колишній американський астронавт, який вийшов у відставку у 2016 році та провів на МКС загалом 520 днів.

[ + – ] Астронавт NASA у відставці Скотт Келлі вважає, що американське космічне агентство ніколи не працюватиме з Росією над новими проєктами, доки її очолює Путін Фото: Daily Mail

Це трагедія для Росії, а не для США

Подібну заяву Келлі зробив через кілька місяців після того, як Роскосмос заявив про те, що Росія залишає МКС. Хоча точної дати завершення співпраці ніхто не озвучив. Про цю заяву глави російської держкорпорації вже писав Фокус. Напруженість між США та РФ лише зростає, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України. І весь цей час Скотт Келлі привселюдно критикував вторгнення РФ у нашу країну.

"Що стосується виходу Росії з проєкту МКС, то я вважаю, що це буде більша втрата для них, ніж для США. Але я все ж таки сподіваюся, що до моменту закінчення експлуатації МКС у 2030 році Росія не залишить станцію. Це буде величезною шкодою не тільки для Росії, а й для людей, які працюють у космічній галузі, для їхніх космонавтів. Я їх давно знаю, у мене серед них багато друзів", — каже Келлі.

[ + – ] "Щодо виходу Росії з проєкту МКС, то я вважаю, що це буде більша втрата для Росії, ніж для США", — вважає Келлі Фото: NASA

58-річний астронавт, який має за плечима одну з найтриваліших місій на орбіті, яка тривала 340 днів у 2015-2016 роках, також окремо критикував голову Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Зокрема, у березні цього року американець і "головний космонавт" РФ обмінялися повідомленнями у Twitter. Рогозін назвав Келлі "придурком", на що астронавт відповів, що керівник Роскосмосу поводиться як дитина.

[ + – ] 58-річний астронавт, який має за плечима одну з найтриваліших місій на орбіті, яка тривала 340 днів у 2015-2016 роках, також окремо критикував голову Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Фото: Скриншот

Рогозін, МКС, Росія

Варто згадати про те, що Рогозін уже погрожував західним країнам, що вихід його країни зі співпраці на МКС призведе до катастрофи станції. Але, як уже писав Фокус, усі погрози Рогозіна, швидше за все, є порожнім звуком, оскільки жодних "рухів" у цьому напрямі не видно, і РФ продовжує працювати на МКС. Також Фокус уже писав про те, що NASA зможе утримати МКС на орбіті навіть без допомоги російських кораблів і сегментів станції.

[ + – ] Рогозін уже погрожував західним країнам, що вихід його країни зі співробітництва на МКС призведе до катастрофи станції Фото: Скриншот

Молоде покоління боїться космосу

Що стосується Скотта Келлі, то він також прокоментував результати нещодавно проведеного опитування, яке показало, що в покоління людей, які народилися з 1997 по 2012 роки, космос викликає байдужість і страх. Дослідження показало, що це покоління зараз асоціює космос із інопланетянами та "Зоряними війнами", а не з науковими дослідженнями. 97% респондентів заявили, що вбачають у космосі загрозу. Келлі вважає, що суспільний інтерес, особливо серед молодого покоління, не згас і стане ще більшим, враховуючи розвиток космічного туризму.

Келлі та зміна його генів

Варто згадати, що під час перебування Келлі на МКС NASA вивчало на ньому вплив життя в космосі на організм людини. Астронавт був обраний не випадково як об'єкт дослідження. Він має брат-близнюка, який у той час перебував на Землі. У братів Келлі майже ідентичні геноми, що дозволяє максимально точно дізнатися про наслідки тривалого перебування в космосі. Виявилося, що у Скотта Келлі після космічного польоту повністю змінилися 7% генів, які пов'язані з імунною системою та формуванням кісток.

Фокус уже писав про те, що політ на Марс може опинитися під загрозою через небезпечну космічну хворобу, яка вже шкодить астронавтам.