NASA показало, как будет выглядеть база на Луне: ее напечатают на 3D-принтере (фото)

Новая лунная база будет состоять из нескольких частей и сможет прослужить не меньше 50 лет.

Американская компания AI SpaceFactory разработала специально для NASA новый проект базы на Луне. Она состоит из трех купольных конструкций с "внутренний двором". Данная конструкция будет создана на спутнике Земли с помощью 3D-печати и таких баз можно будет одновременно создать несколько штук, сообщает Daily Mail.

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Согласно проекту разработчиков, новая лунная база под названием LINA, будет состоять из трех блоков, каждый из которых будет иметь площадь 75 кв.м. Они будут соединены между собой вокруг центральной площадки площадью 90 кв.м. Эту конструкцию, по словам разработчиков, напечатают с помощью пока еще не созданной системы космической 3D-печати, которая сможет работать в вакууме при температуре от -170 ° C до -70 градусов Цельсия.

[ + – ] Согласно проекту разработчиков, новая лунная база под названием LINA, будет состоять из трех блоков, каждый из которых будет иметь площадь 75 кв.м Фото: Daily Mail

Данный проект лунной базы создала компания AI SpaceFactory совместно с NASA и уже первый прототип этой базы проходит испытания в Космическом центре имени Кеннеди в специальном помещении, в котором созданы такие же условия окружающей среды, как и на южном полюсе Луны.

[ + – ] Данный проект лунной базы создала компания AI SpaceFactory совместно с NASA и уже первый прототип этой базы проходит испытания в Космическом центре имени Кеннеди Фото: Daily Mail

Проект предусматривает покрытие поверхности базы двухметровым слоем лунного реголита, который позволит улучшить защиту базы от метеоритов, космического и солнечного излучения. Также база будет надежным укрытием для астронавтов, которое защитит их сейсмической активности на Луне, так называемых лунотрясений и экстремальных перепадов температур.

[ + – ] Проект предусматривает покрытие поверхности базы двухметровым слоем лунного реголита, который позволит улучшить защиту базы от метеоритов, космического и солнечного излучения Фото: Daily Mail

Также, согласно проекту, на базе будет размещена специальная вышка, которая будет собирать и накапливать солнечную энергию. Внутри базы будут размещаться научные лаборатории, жилые модули, центр связи, а также здесь можно будет укрыть лунный вездеход, который будут использовать астронавты для передвижения по поверхности Луны.

[ + – ] Внутри базы будут размещаться научные лаборатории, жилые модули, центр связи Фото: Daily Mail

NASA планирует уже в 2025 году совершить повторную высадку человека на Луну на Южном полюсе спутника. В заявлении космического агентства сказано, что лунная база LINA будет построена с помощью автономных роботов возле кратера Шеклтон. Сама база предназначена для обеспечения долговременного присутствия астронавтов на Луне уже к концу этого десятилетия.

[ + – ] В заявлении космического агентства сказано, что лунная база LINA будет построена с помощью автономных роботов возле кратера Шеклтон Фото: Daily Mail

Создатели проекта лунной базы считают, что таких конструкций можно будет разметить одновременно несколько штук. А самое главное, подобные строения можно будет создавать и на других планетах, например, на Марсе. По словам разработчиков, эта база сможет прослужить на Луне не менее 50 лет.

[ + – ] Изначально NASA планировало вернуть человека на Луну, впервые с 1972 года, уже в 2024 году. Сейчас же в агентстве говорят, что эта миссия станет реальностью не раньше 2025 года Фото: NASA

Изначально NASA планировало вернуть человека на Луну, впервые с 1972 года, уже в 2024 году. Сейчас же в агентстве говорят, что эта миссия станет реальностью не раньше 2025 года. Сама космическая программа по освоению Луны называется Artemis и состоит из трех этапов. Уже в августе 2022 года в полет вокруг Луны должна отправиться новая ракета Space Launch System. Через два года эта же ракета отправит в полет вокруг Луны экипаж на корабле Orion. И только на третьем этапе программы произойдет высадка человека на спутник Земли.

Напоминаем, что NASA также планирует уже конце 2024 года создать новый космический аванпост. Это будет лунная орбитальная станция под названием Gateway. С ее помощью будет осуществляться высадки астронавтов на Луну, а также осуществляться полеты к Марсу. Для проверки надежности ранее рассчитанной орбиты станции несколько дней назад NASA отправило в космос специальный спутник. Но миссия оказалась под угрозой из того, что, как писал Фокус, с аппаратом была потеряна связь.