NASA показало, який вигляд матиме база на Місяці: її надрукують на 3D-принтері (фото)

Нова місячна база складатиметься з кількох частин і зможе прослужити щонайменше 50 років.

Американська компанія AI SpaceFactory розробила спеціально для NASA новий проєкт бази на Місяці. Вона складається з трьох купольних конструкцій із "внутрішнім двором". Цю конструкцію створять на супутнику Землі за допомогою 3D-друку і таких баз можна буде створити кілька штук, повідомляє Daily Mail.

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Згідно з проєктом розробників, нова місячна база під назвою LINA складатиметься з трьох блоків, кожен з яких матиме площу 75 кв.м. Вони будуть з'єднані між собою навколо центрального майданчика площею 90 кв. м. Цю конструкцію, за словами розробників, надрукують за допомогою поки не створеної системи космічного 3D-друку, яка зможе працювати у вакуумі за температури від -170° C до -70° C.

[ + – ] Згідно з проєктом розробників, нова місячна база під назвою LINA складатиметься з трьох блоків, кожен з яких матиме площу 75 кв.м Фото: Daily Mail

Цей проєкт місячної бази створила компанія AI SpaceFactory спільно з NASA і вже перший прототип цієї бази проходить випробування в Космічному центрі імені Кеннеді у спеціальному приміщенні, в якому створено такі ж умови довкілля, як і на південному полюсі Місяця.

[ + – ] Цей проєкт місячної бази створила компанія AI SpaceFactory спільно з NASA і вже перший прототип цієї бази проходить випробування в Космічному центрі імені Кеннеді Фото: Daily Mail

Проєкт передбачає покриття поверхні бази двометровим шаром місячного реголіту, який дозволить покращити захист бази від метеоритів, космічного та сонячного випромінювання. Також база буде надійним укриттям для астронавтів, яке захистить їх від сейсмічної активності на Місяці, так званих місяцетрясінь та екстремальних перепадів температур.

[ + – ] Проєкт передбачає покриття поверхні бази двометровим шаром місячного реголіту, який дозволить покращити захист бази від метеоритів, космічного та сонячного випромінювання Фото: Daily Mail

Також, згідно з проєктом, на базі розмістять спеціальну вежу, яка збиратиме і накопичуватиме сонячну енергію. Всередині бази розміщуватимуться наукові лабораторії, житлові модулі, центр зв'язку, а також тут можна буде залишити місячний всюдихід, який використовуватимуть астронавти для пересування по поверхні Місяця.

[ + – ] Усередині бази розміщуватимуться наукові лабораторії, житлові модулі, центр зв'язку Фото: Daily Mail

NASA планує вже у 2025 році здійснити повторне висадження людини на Місяць на Південному полюсі супутника. У заяві космічного агентства сказано, що місячну базу LINA збудують за допомогою автономних роботів біля кратера Шеклтон. Сама база призначена для забезпечення довготривалої присутності астронавтів на Місяці вже до кінця цього десятиліття.

[ + – ] У заяві космічного агентства сказано, що місячну базу LINA побудуть за допомогою автономних роботів біля кратера Шеклтон Фото: Daily Mail

Автори проєкту місячної бази вважають, що таких конструкцій можна буде розмістити одночасно кілька штук. А найголовніше, такі будівлі можна буде створювати й на інших планетах, наприклад, на Марсі. За словами розробників, ця база зможе прослужити на Місяці щонайменше 50 років.

[ + – ] Спочатку NASA планувало повернути людину на Місяць, вперше з 1972 року, вже 2024 року. Зараз же в агентстві кажуть, що ця місія стане реальністю не раніше, ніж у 2025 році Фото: NASA

Спочатку NASA планувало повернути людину на Місяць, вперше з 1972 року, вже у 2024 році. Наразі ж в агентстві кажуть, що ця місія стане реальністю не раніше, ніж у 2025 році. Сама космічна програма з освоєння Місяця називається Artemis і складається із трьох етапів. Вже в серпні 2022 року в політ навколо Місяця має вирушити нова ракета Space Launch System. Через два роки ця ракета відправить у політ навколо Місяця екіпаж на кораблі Orion. І лише на третьому етапі програми відбудеться висадка людини на супутник Землі.

Нагадуємо, що NASA також планує вже наприкінці 2024 створити новий космічний аванпост. Це буде місячна орбітальна станція під назвою Gateway. З її допомогою здійснюватимуть висадки астронавтів на Місяць, а також здійснюватимуть польоти до Марса. Для перевірки надійності раніше розрахованої орбіти станції кілька днів тому NASA відправило до космосу спеціальний супутник. Але місія опинилася під загрозою з того, що, як писав Фокус, з апаратом втрачено зв'язок.