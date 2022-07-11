Китай не сможет захватить Луну несмотря на заявления NASA: вот почему

После "словесной перепалки" между США и КНР, ученые объяснили, почему невозможно взять под полный контроль спутник Земли.

Недавно администратор NASA Билл Нельсон заявил о том, что Китай отправляет на Луну все больше и больше космических аппаратов и таким образом может установить свой контроль над Луной. И это не даст возможности другим странам заниматься исследованием спутника Земли. Как уже писал Фокус, в КНР назвали эти заявления таковыми, которые не имеют связи с реальностью. Обе страны, и США, и Китай готовятся к активному освоению Луны, и данная "словесная перепалка" лишний раз подчеркивает существующую невидимую борьбу за спутник Земли. Двое американских ученых решили объяснить почему КНР или любая другая страна не смогут захватить Луну, сообщает ScienceAlert.

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По словам Линкольна Хайнца, американского ученого, который является экспертом по космической безопасности и космическим программам стран мира, ни одна страна в ближайшем будущем не сможет захватить Луну.

[ + – ] По словам Линкольна Хайнца, американского ученого, который является экспертом по космической безопасности и космическим программа стран мира, ни одна страна в ближайшем будущем не сможет захватить Луну Фото: NASA

"Существует большая разница между понятиями "создать базу на Луне" и "иметь полный контроль над Луной". Что касается последнего, то это не только незаконно, но и очень дорого, а также сложно с технической точки зрения. Захват Луны имеет слишком туманные выгоды, чтобы предпринимать подобную попытку", — говорит коллега Хайнца, также эксперт по космическим программам Светла Бен-Ицхак.

Космическая гонка США и Китая

По словам ученых, Китай действительно делает много усилий для того, чтобы стать крупной космической страной. Три года назад китайцы первыми посадили космический аппарат на обратной стороне Луны, вместе с Россией КНР планирует свою высадку человека на Луну в этом десятилетии, а также Китай самостоятельно хочет создать в 2027 году лунную базу. До конца этого года китайцы также планируют завершить строительство своей орбитальной космической станции "Тяньгун". К тому же в 2021 году Китай совершил 55 запусков космических ракет, а это на 4 запуска больше, чем осуществили США.

[ + – ] 3 года назад китайцы первыми посадили космический аппарат на обратной стороне Луны, вместе с Россией КНР планирует свою высадку человека на Луну в этом десятилетии, а также Китай самостоятельно хочет создать в 2027 году лунную базу Фото: The Conversation

В то же время NASA планирует вернуть человека на Луну в 2025 году, а уже в 2024 году построить на орбите Луны космическую станцию Gateway, о которой Фокус уже писал. Поэтому NASA в лице своего главы и выразило определенную обеспокоенность тем, что этим планам может помешать Китай.

Почему Китай не может захватить Луну?

"Самое главное, о чем стоит знать, так это то, что юридически Китай не может захватить Луну и оформить на себя право владения. Это противоречит Договору о космосе, который был подписан многими странами мира, в том числе и Китаем еще в 1967 году. Согласно этому документу, Луна не может принадлежать ни одной стране мира. Ее можно лишь исследовать всем странам, которые занимаются освоением космоса. Если даже такая попытка будет, то это вызовет немедленный ответ", — говорит Хайнц.

По словам ученых, если речь не идет о полном захвате Луны, то Китай может попытаться установить контроль над стратегически важными территориями на Луне. Но такая стратегия требует времени и огромных затрат.

[ + – ] По словам ученых, если речь не идет о полном захвате Луны, то Китай может попытаться установить контроль над стратегически важными территориями на Луне. Но такая стратегия требует времени и огромных затрат Фото: NASA

Борьба за лед на Луне

"Не забывайте о том, что площадь Луны составляет 39 млн кв.км, а это почти в 5 раз больше, чем территория Австралии. Поэтому любой теоретический контроль над спутником Земли будет очень кратковременным. Скорее всего, КНР попытается контролировать лунные кратеры, где находится много водяного льда", — говорит Бен-Ицхак.

По словам ученых, лед обеспечит людей на Луне водой, из него можно добывать кислород и водород, а значит можно будет создавать ракетное топливо.

[ + – ] NASA планирует вернуть человека на Луну в 2025 году, а уже в 2024 году построить на орбите Луны космическую станцию Gateway Фото: NASA

"Контроль над залежами водяного льда – это возможность усилить свое присутствие на Луне. Но нужно много денег, нужны новые технологии и очень много времени для установления контроля над определенными регионами Луны и это невозможно сделать так, чтобы другие страны этого не заметили", — говорит Хайнц.

Слишком большой риск для Китая

По словам ученых, сам полет на Луну – это очень дорогостоящее мероприятие. И даже несмотря на увеличение космического бюджета в Китае, нет никаких признаков того, что КНР будет вкладывать деньги в "проект по захвату Луны", который принесет неизвестные выгоды и неизвестно, будут ли они вообще.

"Если КНР попробует контролировать какую-то часть Луны, то это будет не только неоправданно дорого, но и принесет репутационные риски для этой страны. Нарушение международного права не заставит ждать ответа от других стран мира. Мы не думаем, что Китай пойдет на такой необдуманный шаг",- говорят ученые.