Через 53 роки. На Місяці досі видно сліди астронавтів місії Аполлон-11 (відео)

Знімки місячного орбітального апарата доводять, що на місці посадки перших людей на Місяці 1969 року все ще видно їхню присутність.

53 роки тому, 20 липня 1969 року, двоє землян уперше ступили на поверхню Місяця. Це були астронавти місії "Аполлон-11" Ніл Арсмтронг і Едвін Олдрін, відомий як Базз Олдрін. Орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter зробив знімки місця посадки місячного модуля, на яких досі видно сліди перших астронавтів на поверхні супутника Землі. З цих знімків NASA зробило невелике відео й опублікувало у своєму акаунті, присвяченому місячним місіям агентства, у Twitter, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] 53 роки тому, 20 липня 1969 року, двоє землян уперше ступили на поверхню Місяця. Це були астронавти місії "Аполлон-11" Ніл Арсмтронг і Едвін Олдрін, відомий як Базз Олдрін. Орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter зробив знімки місця посадки місячного модуля, на яких досі видно сліди перших астронавтів на поверхні супутника Землі. Фото: NASA

"Стільки років минуло, а сліди перших людей на Місяці все ще видно на поверхні, і це підтверджують знімки з місячного орбітального апарату", — сказано в заяві NASA.

[ + – ] "Стільки років минуло, а сліди перших людей на Місяці все ще видно на поверхні і це підтверджують знімки з місячного орбітального апарату", — сказано у заяві NASA Фото: NASA

У межах місії "Аполлон-11" на Місяць вирушили троє американських астронавтів — Ніл Армстронг, Базз Олдрін і Майкл Коллінз. 20 липня 1969 року Армстронг і Олдрін посадили місячний модуль на території місячного Моря Спокою. А Коллінз залишився чекати на орбіті Місяця.

[ + – ] Астронавти місії "Аполлон-11". Зліва направо: Ніл Армстронг, Майкл Коллінз, Базз Олдрін Фото: NASA

Загалом астронавти провели на поверхні супутника Землі 21 годину 36 хвилин і 21 секунду, а сам вихід на поверхню Місяця тривав 2 години 31 хвилину та 40 секунд.

Місія "Аполлон-11" на сьогодні є найвідомішою з усіх місій програми "Аполлон". Хоча учасники місій "Аполлон-8", "Аполлон-9" і "Аполлон-10" зробили все необхідне, щоб надати максимум корисних даних для того, щоб висадка на Місяць перших людей стала успішною.

[ + – ] Місія "Аполлон-11" на сьогодні є найвідомішою з усіх місій програми "Аполлон" Фото: NASA

Що стосується орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, то він сьогодні передав найбільше даних із усіх подібних апаратів, які коли-небудь запускало NASA в космос. Із 2009 року космічний апарат надіслав на Землю вже 1,4 петабайта даних. Цей обсяг можна порівняти з 500 мільярдами сторінок стандартного друкованого тексту.

[ + – ] Що стосується орбітального апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, то він на сьогодні передав найбільше даних із усіх подібних апаратів, які колись запускало NASA у космос. З 2009 року космічний апарат надіслав на Землю вже 1,4 петабайта даних Фото: NASA

На сьогодні лише 10 землян, і всі вони американці, ступали на поверхню Місяця. І зараз NASA готується до повернення на супутник Землі, яке може відбутися 2025 року. Нова місячна програма має назву Artemis і складається з трьох етапів.

[ + – ] Базз Олдрін на повітрі Місяця Фото: NASA

Спочатку нова космічна ракета NASA Space Launch System, яка нарешті пройшла всі випробування, вирушить у космос разом із космічним кораблем Orion. Він має облетіти Місяць в автономному режимі без екіпажу.

[ + – ] Спочатку нова космічна ракета NASA Space Launch System, яка нарешті пройшла всі випробування, вирушить у космос разом із космічним кораблем Orion. Він повинен облетіти Місяць в автономному режимі без екіпажу. Фото: NASA

NASA планує, що цей запуск відбудеться вже 29 серпня 2022 року, хоча в агентстві назвали й резервні дати — 2 та 5 вересня. У космічному агентстві обіцяють повідомити про точну дату першого запуску в космос ракети Space Launch System за тиждень до старту. Після того, як космічний корабель Orion завершить свою місячну місію, він повинен "приводнитися" в Атлантичному океані.

Наступний етап включає політ цього ж космічного корабля навколо Місяця вже з екіпажем, і тільки на третьому етапі, дата якого досі точно не визначена, перші земляни з 1972 знову ступать на поверхню Місяця. До речі, NASA планує, що в складі цього екіпажу буде вперше жінка, а також перша людина не європейського походження.

Як уже писав Фокус, NASA планує вже у 2024 побудувати на орбіті Місяця космічну станцію під назвою Gateway. Для того щоб перевірити стабільність її майбутньої орбіти, в космос відправили супутник CAPSTONE. У нього відразу ж виникли проблеми зі зв'язком, але потім супутник все ж таки зв'язався із Землею та продовжив місію у звичайному режимі.

Враховуючи те, що NASA планує вже цього десятиліття висадити людину на Місяць, зараз багато компаній займаються створенням проєктів першої місячної бази для астронавтів. Деякі проєкти, такі як проєкт "Скло", виходять далеко за межі звичайної бази та є першою повноцінною місячною колонією, як уже писав Фокус.