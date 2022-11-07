Если инопланетяне "позвонят" на Землю: ученые создают специальный ответ

Ученые считают, что земляне не готовы к потенциальному контакту с внеземными цивилизациями, а потому создают официальный протокол для ответа на инопланетное сообщение.

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Группа ученых создает новый протокол общения с потенциальными инопланетянами впервые за 33 года. Ученые считают, что если завтра нам "позвонят" представители внеземного разума, то есть пришлют свой сигнал, то человечество не готово правильно на него отреагировать. То есть люди не знают, что ответить на этот сигнал и это проблема. Поэтому новый проколол для контакта с инопланетянами призван показать, как мир должен ответить на сигнал и этому протоколу должны следовать ученые и политики Земли в случае внезапного контакта, пишет Space.

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В настоящее время единственный протокол общения с инопланетянами, который есть у людей, был создан сообществом ученых из проекта SETI, которые занимаются поиском внеземной жизни, еще в 1989 году.

Этот протокол 10 лет назад уже пересматривали, но он до сих пор слишком расплывчат, когда речь идет о международном ответе на внеземной сигнал. В основном этот протокол обращает внимание на то, что нужно сосредоточить внимание на обмен научными открытиями между людьми и инопланетянами. В случае подтвержденного контакта с внеземным разумом, согласно этому протоколу, ученые должны обратиться за инструкциями к ООН. Но как должна действовать эта организация в этом случае до сих пор не ясно.

"Сейчас научная фантастика наполнена исследованиями о влиянии первого контакта с инопланетянами на человечество. Но мы хотим выйти за рамки размышлений о влиянии на человечество такого сигнала или же встречи с инопланетными созданиями. Наша задача показать, как именно должно реагировать общество на такое событие", — говорит Джон Эллиот из Сент-Эндрюсского университета, Шотландия.

Этот ученый является координатором недавно созданного Центра обнаружения проекта SETI в Сент-Эндрюсском университете. Именно в этом центре международная группа ученых создает новый протокол контактов с инопланетянами.

[ + – ] Группа ученых создает новый протокол общения с потенциальными инопланетянами впервые за 33 года. Ученые считают, что если завтра нам "позвонят" представители внеземного разума, то есть пришлют свой сигнал, то человечество не готово правильно на него отреагировать Фото: space.com

Ученые уже знают, что на Марсе когда-то (а возможно, и сейчас она существует) была жизнь. Уже обнаружены планеты, которые напоминают Землю и на них также может существовать жизнь. Поэтому вероятность того, что где-то в нашей галактике смогла эволюционировать разумная жизнь приобретает все большую правдоподобность. Но за все время наблюдений за космосом ученые так и не получили ни одного сигнала от потенциальной внеземной цивилизации.

Поэтому ученые из Центра обнаружения проекта SETI все усилия сейчас направляют на сканирование космоса в поисках таких сообщений. И конечно же, готовят новый протокол реагирования на них. Также ученые все-таки коснутся темы возможного влияния подобного контакта на человечество.

"Получим ли мы сигнал от инопланетян? Когда это случится? На эти вопросы нет ответа. Но мы не можем себе позволить быть не готовыми с научной точки зрения к такому развитию событий, то есть, к тому, что такой сигнал мы можем получить и завтра", — говорит Эллиот.

Кстати, некоторые приверженцы теории заговора считают, что инопланетяне живут на Марсе и уже оставляли нам свои послания. Об этом, а также о других теориях заговора о космосе, Фокус уже писал.

Также Фокус уже писал о том, что согласно недавнему отчету Пентагона, ни одно из известных событий наблюдений за НЛО не имеют инопланетного происхождения. Эти явления имеют земное объяснение.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что в нашей Солнечной системе можно обнаружить тысячи миллионов космических аппаратов, которые скорее всего принадлежат инопланетянам.

Согласно одной из теорий, о которой уже писал Фокус, внеземным цивилизациям не интересна Солнечная система, поэтому мы до сих пор не обнаружили инопланетян.