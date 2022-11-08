Секрет йети может быть раскрыт: ученые получили новые данные о загадочных существах

Исследования Мадху Четри опровергает существование йети — предполагается, что это бурый медведь.

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Все мы слышали о йети. Его описывают как гигантское обезьяноподобное существо. Говорят, оно живет на Гималайском хребте в Азии. Неопровержимых доказательств существования йети не было, но якобы многие его видели.

Однако теперь один эксперт считает, что разгадал эту тайну, — пишет издание LADBible.

Исследователь Мадху Четри из Непальского национального фонда охраны природы неоднократно слышал об этом. Обычно самые разные истории ему рассказывали жители местных сел.

Некоторые пастухи говорили о личной встрече с существом. Другие говорили, что видели сразу двух йети. Пока один искал сурка, другой просто отдыхал на спине. Кроме того, он сложил ноги, как человек. Доктору даже пытались показывать доказательства. Как правило, это были волосы и следы ног.

Однако Мадху Четри считает, что люди имеют дело с тибетским бурым медведем. Их следы достаточно похожи на тот, что якобы оставляют йети. Исследователь отметил, что местные несколько раз путали образцы волос и отпечатки лап медведей на высокогорных пастбищах с йети.

Есть версии, что большие следы могут быть связаны с гималайскими сурками. Это любимое блюдо бурых медведей, поэтому их следы часто появляются в верхних частях поселений. А когда они просыпаются в летний период, то копают глубокие ямы — они похожи на рассказы местных.

Первую версию Четри доказывает и новое исследование. В частности, после первого наблюдения в 2007 году он сделал четкие изображения животных. В этом помогли фотоловушки. С помощью них удалось выяснить, что в Непале также есть небольшая популяция бурых тибетских медведей.

Скоро он планирует опубликовать свое исследование.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые готовят специальный ответ инопланетянам, если они позвонят на Землю.