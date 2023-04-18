Глаза на стеблях и зубы в хоботе. Ученые разгадали тайну "чудовища Талли", возрастом 300 млн лет

Более полвека ученые спорили, кем на самом деле был этот древний причудливый монстр и теперь, похоже, в этом противостоянии идей поставлена точка.

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Окаменелости монстра Талли впервые были обнаружены еще в 1955 году в Мейзон-Крик (Иллинойс, США) коллекционером-любителем Фрэнсисом Талли, в честь которого и было названо чудище, пишет Daily Mail.

Считается, что эти удивительные существа обитали в илистых мелководьях у побережья, которые располагались над этой территорией Иллинойса 300 миллионов лет тому назад. После смерти чудовища Талли были покрыты илом, что по сути заключило их в некий "саркофаг", образовавшийся со временем. Исследователи полагают, что именно эта прочная скорлупа позволила останкам древних чудовищ сохраниться до момента, пока они были обнаружены в окаменелостях Мейзон-Крик.

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Исследователям потребовалось много времени, чтобы воссоздать внешний вид чудовища Талли. Известно, что глаза этих удивительных существ располагались на каждом конце длинного жесткого стебля, находившегося на макушке. Однако самым удивительным казалось то, что их челюсти располагались на конце длинного хобота, что свидетельствует о том, что они питались пищей, спрятанной глубоко в иле лимана или в скалистых закоулках. Кроме того, ученым известно, что у Талли были хвостовые плавники, которые помогали им двигаться в воде, а в длину он достигал всего около 35 сантиметров.

Если воссоздать внешний облик чудовища Талли ученым удалось, то дальше они зашли в тупик — основным предметом споров стало понимание того, к каким животным относится Талли: позвоночным или беспозвоночным. Более полувека и тысячи доказательств того и другого потребовалось исследователям, чтобы наконец-то разгадать тайну чудовища Талли.

Ископаемое чудовище Талли Фото: Mikami

Еще в 2016 году группа ученых и Йельского университета предоставила доказательства того, что Талли относился к позвоночным животным. Тогда исследователи ссылались на рудиментарный спинной мозг, состоящий из затвердевшего хряща, называемого хорда. Кроме того, ученые уверяли, что у Талли были другие внутренние органы, такие как жаберные мешки, и зубы, похожие на зубы миноги, позволяют идентифицировать его как позвоночное.

Следом ученые из Университета Лестера идентифицировали окаменелые гранулы в глазах Талли как пигмент меланина. Они обнаружили, что клетки, производящие пигмент, имеют две разные формы, а подобное наблюдается лишь у позвоночных. Это стало еще одним доказательством в копилке тех, кто считал, что Талли относится к позвоночным.

Прошел всего год и ученые из Пенсильванского университета опротестовала предыдущие исследования. Ученые заявили, что невозможно отличить внутренние органы структуры чудовища Талли от его окаменелостей. И более того, миноги и Талли вовсе не похожи. Еще одним аргументом исследователей стал тот факт, что многие беспозвоночные, в том числе членистоногие и головоногие, например, осьминоги, также обладают сложными глазами.

В итоге, ученые из Пенсильванского университета заявили, что ни один из более 1000 образцов, которые были изучены в исследованиях 2016 года, не являются вескими доказательствами того, что чудовище Талли относилось к позвоночным.

Все вновь перевернулось в 2019 году, когда исследователи из Университета колледжа Корка изучили соотношение цинка и меди в меланосомах существа и пришли к выводу, что оно большее соответствует соотношению современных беспозвоночных, чем позвоночных.

Карты глубины с цветовой кодировкой позволили исследователям тщательно изучить структуру монстра Талли Фото: Mikami

В новом исследовании ученые из Токийского университета в Японии хотели положить конец многолетним спорам, и наконец ответить на главный вопрос — кем же было чудовище Талли. По словам первого автора исследования и докторанта Томоюки Миками, они с коллегами пришли к выводу, что гипотеза о позвоночных несостоятельна и не может быть применена к Талли.

Одним из главных моментов, по мнению исследователей, является тот факт, что у древнего чудища была сегментация в области головы, которая простиралась от его тела. Эта характеристика не встречается ни в одной линии позвоночных, что предполагает родство с беспозвоночными.

В ходе исследования ученые изучили более 150 окаменелых монстров Талли и более 70 других разнообразных окаменелостей животных, найденных в Мейзон-Крик. Ученые использовали современные технологии, в том числе:

лазеры для создания цветных карт глубины и поверхностей;

рентгеновских лучей для создания 3D-моделей их стволов.

Результаты исследования показали, что некоторые ранее идентифицированные структуры на самом деле просто несопоставимы со структурами позвоночных. Речь идет об:

трехдольном мозге;

специфическом мозговом хряще;

шипах плавников;

миомерах — мышечных сегментах, которые обеспечивают контроль над телом.

В результате исследователи пришли к выводу, что чудовища Талли точно не были позвоночными, однако исследователи до сих пор не смогли определиться к какому классу беспозвоночных они на самом деле относились.

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