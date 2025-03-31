Может убить 300 тысяч человек: Япония готовится к мегаземлетрясению

Разрушительное землетрясение вызовет цунами, обрушит сотни зданий и нанесет ущерб в почти два триллиона долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

Мегаземлетрясение в Японии в 2011 году

Экономика Японии может потерять до 1,81 триллиона долларов в случае давно ожидаемого мегаземлетрясения у побережья Тихого океана. Ожидаемый экономический ущерб в размере 270,3 трлн иен, или почти половины общего валового внутреннего продукта (ВВП) страны, резко вырос по сравнению с предыдущей оценкой в ​​214,2 трлн иен, поскольку новая оценка учитывает инфляционное давление и обновленные данные о рельефе местности и грунте, которые расширили предполагаемые зоны затопления, говорится в отчете Кабинета министров Японии.

Япония является одной из самых сейсмоопасных стран в мире, и правительство оценивает вероятность землетрясения магнитудой 8–9 баллов в зоне сотрясения морского дна, известной как Нанкайский прогиб, или Нанкайская впадина, примерно в 80%.

При наихудшем сценарии, основанном на потенциальном землетрясении магнитудой 9 в этом районе, придется эвакуировать более миллиона человек, или 1% от общей численности населения Японии. До 298 000 человек могут погибнуть от цунами и обрушений зданий, если землетрясение произойдет поздно ночью зимой, говорится в отчете.

Нанкайская впадина находится у юго-западного побережья Тихого океана в Японии и простирается примерно на 900 км, где Филиппинская морская плита погружается под Евразийскую плиту. Накапливающиеся тектонические напряжения приводят к мегаземлетрясениям примерно раз в 100–150 лет.

Мегаземлетрясение и цунами в Японии в 2011 году

В прошлом году Япония выпустила первое в истории предупреждение о мегаземлетрясении , в котором говорилось, что существует "относительно высокая вероятность" землетрясения магнитудой 9 баллов в впадине после того, как на ее краю произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Землетрясение магнитудой 9 баллов в 2011 году, вызвавшее разрушительное цунами и расплавление трех реакторов на атомной электростанции Фукусима на северо-востоке Японии, унесло жизни более 15 000 человек.

Напомним, 28 марта произошло мощное землетрясение в Мьянме, которое также ощущалось в Таиланде и Китае. Сила подземных толчков была такова, что из бассейнов на крыше выплескивалась вода прямо на улицу.