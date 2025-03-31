Може вбити 300 тисяч осіб: Японія готується до мегаземлетрусу

Руйнівний землетрус спричинить цунамі, обвалить сотні будівель і завдасть збитків у майже два трильйони доларів.

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Про це повідомляє Reuters.

Мегаземлетрус у Японії 2011 року

Економіка Японії може втратити до 1,81 трильйона доларів у разі давно очікуваного мегаземлетрусу біля узбережжя Тихого океану. Очікуваний економічний збиток у розмірі 270,3 трлн єн, або майже половини загального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, різко зріс порівняно з попередньою оцінкою в 214,2 трлн єн, оскільки нова оцінка враховує інфляційний тиск та оновлені дані про рельєф місцевості та ґрунт, які розширили передбачувані зони затоплення, ідеться у звіті Кабінету міністрів Японії.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн у світі, і уряд оцінює ймовірність землетрусу магнітудою 8-9 балів у зоні струсу морського дна, відомої як Нанкайський прогин, або Нанкайська западина, приблизно у 80%.

За найгіршого сценарію, що ґрунтується на потенційному землетрусі магнітудою 9 у цьому районі, доведеться евакуювати понад мільйон осіб, або 1% від загальної чисельності населення Японії. До 298 000 осіб можуть загинути від цунамі та обвалень будівель, якщо землетрус станеться пізно вночі взимку, йдеться у звіті.

Нанкайська западина розташована біля південно-західного узбережжя Тихого океану в Японії і простягається приблизно на 900 км, де Філіппінська морська плита занурюється під Євразійську плиту. Накопичувані тектонічні напруги призводять до мегаземлетрусів приблизно раз на 100-150 років.

Мегаземлетрус і цунамі в Японії 2011 року

Минулого року Японія випустила перше в історії попередження про мегаземлетрус, у якому йшлося, що існує "відносно висока ймовірність" землетрусу магнітудою 9 балів у западині після того, як на її краю стався землетрус магнітудою 7,1 бала.

Землетрус магнітудою 9 балів 2011 року, що спричинив руйнівне цунамі та розплавлення трьох реакторів на атомній електростанції Фукусіма на північному сході Японії, забрав життя понад 15 000 осіб.

Нагадаємо, 28 березня стався потужний землетрус у М'янмі, який також відчувався в Таїланді та Китаї. Сила підземних поштовхів була така, що з басейнів на даху вихлюпувалася вода просто на вулицю.