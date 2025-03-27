Лучший иллюзионист океана: названо морское существо, способное загипнотизировать добычу (видео)

Исследователи обнаружили, что эти морские хищники используют ослепительную демонстрацию, чтобы подобраться к добыче незамеченными.

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Океан является домом для невероятного количества жизни, среди которых и каракатицы — их по праву считают мастерами маскировки, а также лучшими иллюзионистами моря. В новом исследовании ученые обнаружили, что ширококлювые каракатицы используют ослепительную демонстрацию движущихся вниз полосок на своей коже, чтобы подобраться к добыче незамеченными, пишет SciTechDaily.

Такое поведение может показаться броским для людей, однако этот камуфляж на самом деле сбивает с толку зрительные системы добычи, например, крабов, делая хищников невидимыми, когда он приближается к добыче. Ученые также обнаружили, что каракатицы, вероятно, имеют в своей демонстрации, по меньшей мере три других охотничьих стратегии. Однако исследователи лишь сегодня начинают понимать правила этой странной иллюзии в океане, которую используют каракатицы.

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В ходе исследования команда из Бристольского университет обнаружила, что каракатицы используют динамическую демонстрацию кожи, чтобы приблизиться к добыче и избежать обнаружения в последние секунды перед нападением.

Поддержание маскировки во время движения — это проблема, с которой сталкиваются многие преследующие хищники. Однако теперь ученые обнаружили новую форму маскировки движения, при которой ширококлювая каракатица проводит темные полосы вниз по голове и рукам, чтобы скрыть свои охотничьи маневры.

По словам ведущего автора исследования, доктора Маттео Сантона из школы биологических наук Университета Бристоля, ранее камуфляж в основном рассматривался учеными как адаптация, которую использует добыча, чтобы избежать обнаружения или распознавания хищниками. Дело в том, что движение, как правило, нарушает маскировку, но не в этом случае.

Соавтор исследования, доктор Мартин Хау также считает, что большинство каракатиц полагаются на скрытность, чтобы подкрасться к добыче. Благодаря своей быстро меняющей цвет коже эти замечательные животные имеют более широкий спектр возможностей, чем большинство других, когда дело касается маскировки во время движения.

В ходе исследования ученые изучили поведение краба-жертвы, в результате чего смогли продемонстрировать, как проходящие полосы маскируют хищника во время охоты. Результаты показывают, что зрительная система добычи может быть подавлена сильным движением, создаваемым полосами, из-за чего она не может обнаружить надвигающиеся сигналы приближающегося хищника.

Авторы исследования отмечают, что для человека такая демонстрация выглядит весьма заметной, однако она использует эффект сильных динамических сигналов движения, создаваемых ритмичными проходящими полосами, чтобы обмануть добычу.

Ранее Фокус писал о том, как каракатицы завоевали сердца ученых: решают сложнейшие тесты и обманывают врагов.