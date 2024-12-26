Решают сложнейшие тесты и обманывают врагов: как каракатицы завоевали сердца ученых (видео)

В подводном царстве животных можно наткнуться на множество уникальных и удивительных существ, однако одно из них выделяется невероятным интеллектом. И именно им приходиться с помощью мозга отвоевывать свое право на жизнь у людей.

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Каракатицы и их головоногие родственники — удивительные обитатели океана, известные своим интеллектом и сложным поведением, вызывающим этические споры об обращении с ними в различным обществах. Исследователи, изучающие этих существ, например, энергичную каракатицу по имени Сквирт, отмечают их уникальные способности, такие как точное прицеливание и проницательное поведение, хотя приписывание им эмоций или намерений остается умозрительным. Но эти социальные умные существа столкнулись с серьезной опасностью в виде людей, намеренных загнать их в фермы, пишет The Conversation.

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Несмотря на свою во многом инопланетную биологию, головоногие моллюски демонстрируют уникальные когнитивные способности, которые бросают вызов общепринятым определениям интеллекта у живых существ. Головоногие моллюски — разнообразная группа, включающая каракатиц, осьминогов и кальмаров, и они демонстрируют широкий спектр сложностей мышления и поведения, обусловленных их разнообразной средой обитания и образами жизни, рассказывает Рэйчел Блейзер, профессор неврологии, когниции и поведения в Университете Сан-Диего.

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Например, у осьминога (Octopus vulgaris) 500 миллионов нейронов, что сопоставимо с некоторыми позвоночными, но большинство из них находится в его руках, а не в голове, образуя своеобразный автономный "мини-мозг". Такая нейронная организация поддерживает сложные формы поведения, решение сложных проблем, преодоление препятствий и способность использовать маскировку.

Австралийские же гигантские каракатицы (Sepia apama) даже могут использовать хроматофоры для общения и обмана, демонстрируя продвинутое взаимодействие с окружающей средой. Их интеллектуальные способности также распространяются на обучение и память. Некоторые головоногие могут демонстрировать обучение с отсрочкой удовлетворения и обратное обучение, сравнимое с когнитивными тестами позвоночных, рассказывает Блейзер.

Этот интеллект подстегивает призывы к улучшению регулирования благосостояния этих уникальных животных. Недавние законодательные акты в США и Европе отражают растущую обеспокоенность по поводу разведения головоногих моллюсков, затрагивая вопросы от воздействия на окружающую среду до моральных обязательств. Например, Калифорния и Вашингтон запретили разведение осьминогов в 2024 году, а на Гавайях и в Испании рассматриваются аналогичные меры.

Некоторые каракатицы могут использовать хроматофоры для общения и обмана, а также решать сложные задачи

Такие меры согласуются с этическими принципами, применяемыми к позвоночным животным в исследованиях и фермерских хозяйствах, которые выступают за условия, обеспечивающие естественное поведение и гуманное обращение, говорит Блейзер. Веса этим аргументам добавляет и тот факт, что головоногие моллюски — одни из немногих беспозвоночных, изучаемых с точки зрения этики содержания в неволе. Руководства таких организаций, как Европейский союз и Федерация европейских ассоциаций лабораторных животных, подчеркивают важность их когнитивной сложности при определении стандартов их содержания и подхода к ним.

Понимание интеллекта головоногих изменяет представления о познании и способностях животных во всей науке и подчеркивает ответственность человечества за гуманные условия существования животных, при взаимодействии с разумными нечеловеческими видами. Разум этих существ, похожих на инопланетян, бросает вызов традиционной иерархии интеллекта и побуждает к пересмотру того, как мы оцениваем их осознанность и вытекающие из этого обязательства, которые ложатся на людей.

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