Работают сообща. Осьминоги кооперируются с рыбами для охоты, но иногда "бьют в спину" (видео)

Исследователи зафиксировали любопытное охотничье поведение стаи рыб и осьминогов, которые работают сообща, чтобы охотиться на другую рыбу.

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Мировой океан является домом для невероятного количества видов и некоторые из них удивительным образом научились работать сообща, чтобы усовершенствовать свое охотничье поведение. Подобные охотничьи стаи, состоящие из осьминогов и рыб, были замечены работающими вместе в дикой природе, пишет IFLScience.

Ранее считалось, что мозговитые осьминоги естественным образом возглавляют стаи, но новые исследования показывают, что эта цепочка команд на самом деле сложнее, чем считалось ранее. Охота с рыбой — особенно любопытное поведение для дневного осьминога (Octopus cyanea), поскольку эти животные, как правило, ведут одиночный образ жизни. Но это поведение одиночки, похоже, меркнет, когда приходит время охоты — наблюдения показывают, что осьминоги кооперируются с различными видами рыб, в том числе барабулей и групером.

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В новом исследовании команда из Института поведения животных Общества Макса Планка попыталась выяснить, какова динамика групп в этих охотничьих стаях. Ученые провели несколько экспедиций в Красном море, где им удалось отследить 13 различных групп, что составило более 120 часов данных о времени погружения.

По словам соавтора исследования, доктора Саймона Джингинса, самой сложной частью исследования стал поиск таких групп, так как осьминоги, как правило, прячутся, когда впервые видят ученых. К счастью для команды, через некоторое время им все же удалось обнаружить такие смешанные охотничьи группы.

Наблюдать за подводными охотами осьминогов и рыб было поистине завораживающим Фото: Eduardo Sampaio/Simon Gingins

Анализ данных показал, что разные члены группы принимали разные ключевые решения. Например, когда речь касалась направления движения стаи, решение, казалось, принимала барабуля. В то же время осьминоги с большей вероятностью возглавляли группу, когда дело доходило до принятия решения о том, следует ли группе нападать и когда именно это делать.

Ученые полагают, что такая командная работа может быть полезной, поскольку барабуля, похоже, ускоряет процесс обнаружения добычи, тогда как осьминог лучше справляется с ее ловлей. Ученые считают, что такая командная работа существенно улучшает эффективность и скорость охоты.

Однако это не все, что обнаружили ученые. Осьминоги уже известны своей агрессивностью, а потому новое открытие не слишком удивило ученых. Результаты показывают, что осьминоги используют "кулачные бои", чтобы вытеснить других членов группы. Нечто подобное наблюдалось и среди рыб — ученые наблюдали, как они вытесняли отдельных членов команды, бросаясь друг на друга.

Дневная охота на осьминога с синей барабулькой, в то время как черноперый групер поджидает его Фото: Eduardo Sampaio/Simon Gingins

Команда считает, то, сотрудничали ли животные или конкурировали, по-видимому, зависело от состава группы, а удары как средство восстановления контроля являются замечательным межвидовым механизмом обратной связи для дневного осьминога, который обычно является одиночным существом.

Учитывая, что осьминоги являются беспозвоночными, такое поведение демонстрирует неожиданно высоки уровень гибкости для работы с разными видами. Кроме того, поведение осьминогов и рыб является демонстрацией того, что система "классического лидерства" не является хорошим способом описания сложных взаимодействий, наблюдаемых среди межвидовых охотничьих групп.

Ранее Фокус писал о том, что осьминоги могут определять вкус на ощупь.