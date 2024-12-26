Вирішують надскладні тести та обманюють ворогів: як каракатиці завоювали серця вчених (відео)

У підводному царстві тварин можна натрапити на безліч унікальних і дивовижних істот, проте одна з них виділяється неймовірним інтелектом. І саме їм доводиться за допомогою мозку відвойовувати своє право на життя у людей.

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Каракатиці та їхні головоногі родичі — дивовижні мешканці океану, відомі своїм інтелектом і складною поведінкою, що викликає етичні суперечки щодо поводження з ними в різних суспільствах. Дослідники, які вивчають цих істот, наприклад, енергійну каракатицю на ім'я Сквірт, відзначають їхні унікальні здібності, як-от точне прицілювання і проникливу поведінку, хоча приписування їм емоцій або намірів залишається умоглядним. Але ці соціальні розумні істоти зіткнулися із серйозною небезпекою у вигляді людей, які мають намір загнати їх у ферми, пише The Conversation.

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Незважаючи на свою багато в чому інопланетну біологію, головоногі молюски демонструють унікальні когнітивні здібності, які кидають виклик загальноприйнятим визначенням інтелекту у живих істот. Головоногі молюски — різноманітна група, що включає каракатиць, восьминогів і кальмарів, і вони демонструють широкий спектр складнощів мислення та поведінки, зумовлених їхнім різноманітним середовищем проживання і способами життя, розповідає Рейчел Блейзер, професорка неврології, когніції та поведінки в Університеті Сан-Дієго.

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Наприклад, у восьминога (Octopus vulgaris) 500 мільйонів нейронів, що можна порівняти з деякими хребетними, але більшість із них розташована в його руках, а не в голові, утворюючи своєрідний автономний "міні-мозок". Така нейронна організація підтримує складні форми поведінки, вирішення складних проблем, подолання перешкод і здатність використовувати маскування.

Австралійські ж гігантські каракатиці (Sepia apama) навіть можуть використовувати хроматофори для спілкування й обману, демонструючи просунуту взаємодію з навколишнім середовищем. Їхні інтелектуальні здібності також поширюються на навчання і пам'ять. Деякі головоногі можуть демонструвати навчання з відстрочкою задоволення і зворотне навчання, яке можна порівняти з когнітивними тестами хребетних, розповідає Блейзер.

Цей інтелект підстьобує заклики до поліпшення регулювання добробуту цих унікальних тварин. Нещодавні законодавчі акти в США і Європі відображають зростаючу стурбованість з приводу розведення головоногих молюсків, зачіпаючи питання від впливу на навколишнє середовище до моральних зобов'язань. Наприклад, Каліфорнія і Вашингтон заборонили розведення восьминогів 2024 року, а на Гаваях і в Іспанії розглядають аналогічні заходи.

Деякі каракатиці можуть використовувати хроматофори для спілкування й обману, а також вирішувати складні завдання

Такі заходи узгоджуються з етичними принципами, застосовуваними до хребетних тварин у дослідженнях і фермерських господарствах, які виступають за умови, що забезпечують природну поведінку і гуманне поводження, каже Блейзер. Ваги цим аргументам додає і той факт, що головоногі молюски — одні з небагатьох безхребетних, яких вивчають з погляду етики утримання в неволі. Керівництва таких організацій, як Європейський союз і Федерація європейських асоціацій лабораторних тварин, наголошують на важливості їхньої когнітивної складності під час визначення стандартів їхнього утримання та підходу до них.

Розуміння інтелекту головоногих змінює уявлення про пізнання та здібності тварин в усій науці та підкреслює відповідальність людства за гуманні умови існування тварин, при взаємодії з розумними нелюдськими видами. Розум цих істот, схожих на інопланетян, кидає виклик традиційній ієрархії інтелекту і спонукає до перегляду того, як ми оцінюємо їхню усвідомленість і зобов'язання, що випливають із цього, які лягають на людей.

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