Секретний інгредієнт у дієті птахів мільйони років захищав їх від вимирання: про що йдеться

Дослідники вважають, що дивна пристрасть птахів до фекалій різних видів має свої переваги.

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Птахи є одними з найбільш вивчених тварин у світі, але довгі роки біологи не брали до уваги одні з їхніх улюблених продуктів. Вчені звернули увагу на те, що птахи насправді люблять поїдати липкі фекалії, і це, як вважають дослідники, може чинити на їхнє здоров'я вплив, який раніше не брали до уваги, пише Science Alert.

Поїдання фекалій — поведінка, добре відома у комах, ссавців і деяких птахів, таких як папуги. Однак нове дослідження диких птахів, яке перебуває в зародковому стані, показує, що така поведінка може бути вельми поширеною і в них. У результаті біологи припустили, що пристрасть до фекалій може бути вирішальною причиною стійкості птахів на різних континентах протягом мільйонів років.

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Група вчених під керівництвом мікробіологині-екологині Еліс Данбар з Університету Південної Австралії опублікувала статтю, в якій описала те, що науці відомо зараз про цю "погано вивчену поведінку птахів" і переваги, які вона дає.

Останні кілька десятиліть засвідчили, що інтерес до фекалій виявляють не лише папуги, а й деякі види страусів, куріпки, качки, кльоста, буревісники, стерв'ятники, сороки та очеретянки. Спостереження показують, що деякі з цих видів птахів харчуються фекаліями своїх родичів, тоді як інші віддають перевагу "екзотиці" — фекаліям китів, собак, річкових видр, пуми, корів, тюленів і птахів інших видів.

Ба більше, за словами Данбар, птахи, схоже, отримують максимум користі з такої дієти. Команда припускає, що споживання посліду допомагає збалансувати корисні бактерії в кишківниках птахів, подібно до того, як трансплантація фекалій працює у людей.

Наприклад, ще 2023 року вчені помітили, що звичайні страуси годують своїх дитинчат власними екскрементами. При цьому мікробіом кишківника пташенят дозріває швидше, якщо в них є доступ до свіжих фекалій.

В іншому дослідженні вчені також помітили, що деякі дорослі особини, як-от малинівки, дронги, пересмішники та американські ворони надають перевагу фекаліям власного потомства. Спостереження показали, що батьки доставляють пташенятам їжу, після чого дитинчата викидають з ануса "фекальний мішок", своєрідний підгузок для пташенят, які ще не здатні покинути гніздо, а батьки проковтують його.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що ця поведінка птахів залишається маловивченою, а тому намагаються це виправити. Передбачається, що така поведінка може допомогти підтримувати чистоту в гнізді, а також допомагає дорослій особині отримувати достатню кількість поживних речовин і мікробів.

Ще 2020 року вчені вивчили вміст "фекальних мішків" пташенят і виявили, що в них міститься велика кількість бактерій Firmicutes, що є ключовою особливістю кишківника багатьох видів птахів.

Тепер автори статті вважають, що споживання фекалій допомагає птахам підтримувати здоров'я кишківника, а також допомагає заповнити нестачу доступних поживних речовин. Наприклад, фекалії річкової видри повні неперетравлених кісток, що складаються з кальцію, а фекалії тюленів є високоенергетичним джерелом їжі для гігантських буревісників.

Зазначимо, що наразі ці висновки все ще є лише теорією. Команда планує продовжити роботу, щоб краще вивчити цю поведінку птахів і знайти докази потенційної користі для їхнього здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили мозок птахів, які жили 80 млн років тому: допомогла черепна коробка і 3D моделювання.